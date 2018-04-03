Участники фармсообщества прошли мастер-класс от ЕЭК по клиническим исследованиям

Такеда Россия-СНГ входит в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited (Takeda) с сентября 2011 года. Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, Takeda придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины.
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АО НПК "Катрен" - национальный дистрибьютор, входящий в пятёрку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
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Группа компаний ОСТ является лидером локального рынка клинических исследований с 2005 года. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, дополнительные офисы в Москве, Нью-Йорке, Риге, Киеве, Софии, Тбилиси, Минске. Команда ОСТ включает 150 профессионалов с многолетним опытом работы.
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«ГЕНЕРИУМ» – российская инновационная компания, лидер в области биотехнологий. Предприятие разрабатывает и производит препараты для диагностики и лечения социально значимых заболеваний: орфанных (редких) и онкологических заболеваний, туберкулеза, гемофилии, рассеянного склероза, дефицита гормона роста, инфаркта миокарда, инсульта.
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ООО «НПО Петровакс Фарм» – ведущий российский разработчик и производитель инновационных фармацевтических препаратов и вакцин. Компания основана в 1996 году командой российских ученых с целью разработки, производства и внедрения в практику здравоохранения оригинальных лекарственных средств. Среди основных направлений деятельности предприятия – производство вакцин против гриппа и пневмококковой инфекции для Национального календаря профилактических прививок, разработка и выпуск иммунобиологических препаратов.
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Glenmark Pharmaceuticals Ltd. - международная интегрированная фармацевтическая компания, в основе деятельности которой научные исследования и разработка инновационных лекарственных препаратов. Компания входит в ТОП-75 фармацевтических и биотехнологических компаний мира по размеру выручки (рейтинг SCRIP 100, 2017г).
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OBL Pharm (ФП «Оболенское») – российская фармацевтическая компания, занимающаяся разработкой, производством и продвижением современных, качественных лекарственных препаратов в соответствии с международными стандартами GMP и ISO.
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Российская компания «Фармамед.РФ» ведет свою деятельность с 2003 года. Компания производит готовые лекарственные средства и фармацевтические субстанции, успешно реализует проекты в области исследования и разработки технологий синтеза активных фармацевтических субстанций, новых лекарственных веществ и форм.
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Navicon — ИТ-партнер №1 для фармацевтических компаний. Navicon основан в 2002 году, сегодня в штате компании более 250 сотрудников, компания реализовала более 400 проектов. Клиентами Navicon являются более 50 фармацевтических компаний (представительства западных производителей, российские производители, дистрибуторы, аптечные сети).
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Компания WORLD MEDICINE начала свою деятельность в 1998 году. Сегодня WORLD MEDICINE – это группа компаний с центральным офисом в Лондоне, в состав которой входят компании с идентичным названием в Великобритании, Греции, Румынии, Болгарии, Турции и других странах. Группа компаний World Medicine занимается разработкой, производством и продажей фармацевтической продукции и представлена более чем в 35 странах мира. Общая численность персонала составляет более 2 500 человек. Годовой оборот превышает 200 млн. евро.
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Ново Нордиск (Novo Nordisk) — глобальная фармацевтическая компания с 90-летней историей инноваций и мировой лидер в разработке и производстве препаратов для лечения сахарного диабета. Ежедневно препараты для лечения диабета компании Ново Нордиск используют более 28 млн пациентов, а это каждый второй пациент в мире.Компания также занимает ведущие позиции в таких областях, как управление гемостазом, терапия гормоном роста и заместительная гормональная терапия для женщин.
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Фармсообщество готовится к переходу в новую регуляторную среду единого рынка лекарств ЕАЭС. Первые досье препаратов уже поданы на регистрацию по новым правилам. Ключевую роль в регистрационных документах играют результаты клинических исследований. Как их проводить по единым союзным правилам, участники практической конференции «Клинические исследования в России и ЕАЭС» узнали непосредственно от профильного представителя Евразийской экономической комиссии.
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