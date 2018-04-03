Участники фармсообщества прошли мастер-класс от ЕЭК по клиническим исследованиям

Фармсообщество готовится к переходу в новую регуляторную среду единого рынка лекарств ЕАЭС. Первые досье препаратов уже поданы на регистрацию по новым правилам. Ключевую роль в регистрационных документах играют результаты клинических исследований. Как их проводить по единым союзным правилам, участники практической конференции «Клинические исследования в России и ЕАЭС» узнали непосредственно от профильного представителя Евразийской экономической комиссии.