У аптечной сети «36,6» может вновь измениться состав акционеров

Крупный кредитор группы «36,6» — Московский кредитный банк (МКБ) Романа Авдеева — оказался в непростой финансовой ситуации. Затруднения у него возникли осенью 2017 г. Тогда структуры Роснефти «помогли» банку, открыв депозит на 22 млрд руб. А в конце ноября 2017 г. МКБ объявил о приходе в управленческую команду представителя Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), совладельцем которого является нефтяная компания. Закончится ли сотрудничество Роснефти и МКБ вхождением нефтяного гиганта в капитал банка, неизвестно. Однако очевидно, что структуры Роснефти проявляют повышенный интерес к банку и его активам, среди которых есть и аптечный бизнес, задолжавший, кстати, банку около 30 млрд руб.