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Коллегия ЕЭК утвердила критерии включения нескольких модификаций медизделия в одно регудостоверение

30.07.2018

Коллегия ЕЭК утвердила критерии включения в одно регистрационное удостоверение нескольких модификаций медицинского изделия, относящихся к одному виду медицинского изделия в соответствии с применяемой в Евразийском экономическом союзе номенклатурой медицинских изделий.

В решении Коллегии ЕЭК №123 от 24.07.2018 г. указаны случаи, когда возможна одновременная регистрация линейки такой продукции в рамках одного регистрационного удостоверения. В частности, это возможно в случае, если производство модификаций медизделия осуществляется одним производителем по одной технической документации; модификации медизделия относятся к одному классу потенциального риска применения; модификации медизделия имеют различные комплектации, не влияющие на принцип работы и функциональное назначение, что позволяет обеспечить расширение или специализацию их применения в медицинских целях и др.

Решение позволит производителям медизделий эффективнее планировать регистрационную работу и снизит их издержки.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
медицинские изделия
ЕАЭС
ЕЭК
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19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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