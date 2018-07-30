Коллегия ЕЭК утвердила критерии включения нескольких модификаций медизделия в одно регудостоверение

Коллегия ЕЭК утвердила критерии включения в одно регистрационное удостоверение нескольких модификаций медицинского изделия, относящихся к одному виду медицинского изделия в соответствии с применяемой в Евразийском экономическом союзе номенклатурой медицинских изделий.

В решении Коллегии ЕЭК №123 от 24.07.2018 г. указаны случаи, когда возможна одновременная регистрация линейки такой продукции в рамках одного регистрационного удостоверения. В частности, это возможно в случае, если производство модификаций медизделия осуществляется одним производителем по одной технической документации; модификации медизделия относятся к одному классу потенциального риска применения; модификации медизделия имеют различные комплектации, не влияющие на принцип работы и функциональное назначение, что позволяет обеспечить расширение или специализацию их применения в медицинских целях и др.

Решение позволит производителям медизделий эффективнее планировать регистрационную работу и снизит их издержки.