Комиссия Минздрава решит, каким некоммерческим профорганизациям передать часть функций министерства

Утвержден порядок принятия Минздравом России решения о соответствии медицинских профессиональных некоммерческих организаций (МПНО), их ассоциаций (союзов) критериям, утвержденным постановлением Правительства России от 17 марта 2018 г. № 292 «Об утверждении критериев, при условии соответствия которым медицинским профессиональным некоммерческим организациям, их ассоциациям (союзам) может быть передано осуществление отдельных функций в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Минюст зарегистрировал 17 августа приказ Минздрава от 06.07.2018 № 421н, которым устанавливается перечень документов, которые необходимо представить в Минздрав для рассмотрения вопроса о соответствии критериям.

Предусматривается создание министерством Комиссии по рассмотрению вопроса о соответствии МПНО, их ассоциаций (союзов) критериям. Решение о соответствии организации критериям будет приниматься в случае соответствия организации одновременно двум из них:

- объединять в своем составе более 50% МПНО, основанных на личном членстве врачей и объединяющих не менее 25% от общей численности врачей на территории субъекта Федерации;

- осуществлять не менее трех лет деятельность по реализации и защите прав медицинских работников.

Комиссия в течение трех месяцев с даты получения документов принимает решение о соответствии (несоответствии) организации критериям, на основании которого издается приказ министерства.