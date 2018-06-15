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Комитет ГД по охране здоровья не поддержал законопроект об изменении срока отмены госрегистрации лекарств

15.06.2018

Комитет ГД по охране здоровья на заседании 14 июня не поддержал законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Документом уточняется срок отмены госрегистрации лекарственного препарата и исключения его из государственного реестра лекарственных средств в случае отсутствия препарата в обращении в РФ.

Проект федерального закона внесен в ГД депутатом Федотом Тумусовым в ноябре 2017 г.

В настоящее время в соответствии с требованиями закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» решение об отмене госрегистрации лекарственного препарата и исключении его из госреестра принимается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в случае отсутствия препарата в обращении в РФ в течение трех и более лет (ст. 32, п. 8). Депутат предложил увеличить до пяти и более лет срок отмены госрегистрации препарата и исключения его из госреестра.

«Исходя из максимально установленного срока годности 5 лет ограничение в 3 года для отмены государственной регистрации лекарственного препарата не обосновано. Лекарственный препарат с низким спросом и сроком годности 5 лет может отсутствовать на рынке более трех лет, однако это не должно являться поводом для отмены его регистрации», – считает депутат.

По мнению комитета, автором не представлены достаточные обоснования в необходимости увеличения срока отсутствия лекарственного препарата, необходимого для отмены его государственной регистрации, а также о наличии взаимосвязи между сроком годности лекарственного препарата и сроком отсутствия его в обращении.

Кроме того, на законопроект получен отрицательный официальный отзыв Правительства РФ.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
лекарственные препараты
государственная регистрация
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