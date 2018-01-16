 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
299

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал концепцию законопроекта, упрощающего госрегистрацию лекарств

16.01.2018

Комитет Госдумы по охране здоровья рассмотрел 15 января проект федерального закона № 327290-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» (в части осуществления государственной регистрации лекарственных препаратов), внесенный Правительством РФ.

Проектом предлагается установить возможность для фармпроизводителей, осуществляющих производство за пределами РФ, предоставлять копию решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти о проведении инспектирования иностранного производителя в случае отсутствия у них заключения о соответствии фармпроизводителя требованиям правил GMP, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в составе представляемого в целях госрегистрации лекарственного препарата регистрационного досье, а также в составе комплекта документов, необходимых для подтверждения такой регистрации и внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный препарат.

Кроме того, предлагаемые законопроектом изменения позволят осуществлять госрегистрацию лекарственных препаратов с одинаковым международным непатентованным наименованием, но с различными торговыми наименованиями, произведенных на одной производственной площадке.

По мнению комитета, принятие законопроекта позволит сократить сроки доступа лекарственных препаратов на внутренний рынок, а также будет способствовать развитию контрактного производства, что позволит российским производителям выпускать, помимо своей продукции, лекарственные препараты других производителей и обеспечит конкуренцию на фармацевтическом рынке.

Комитет поддержал концепцию законопроекта и рекомендует Госдуме принять его в первом чтении с учетом необходимости его доработки ко второму чтению в соответствии с высказанными замечаниями.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
29.11.2017 В Госдуму внесен законопроект, направленный на урегулирование вопросов регистрации лекарств
21.11.2017 Комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ, направленный на урегулирование вопросов регистрации лекарств
13.11.2017 Депутат: ограничение в 3 года для отмены госрегистрации препарата не обосновано
09.11.2017 Федот Тумусов предлагает упростить процесс подтверждения госрегистрации лекарств
09.11.2017 Объем ввозимых в Россию незарегистрированных препаратов за 2017 год может достичь 1 млрд рублей
Метки
регистрация ЛС
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
17.01 Круглый стол РБК: «Ценообразование как инструмент развития фармотрасли»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения