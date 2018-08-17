Компания «Акрихин» провела реструктуризацию системы управления

Структурные изменения, произошедшие в компании «Акрихин», призваны закрепить последние достижения и вывести фармпроизводителя на новые горизонты. Об этом в интервью «ФВ» рассказал президент «Акрихина» Денис Четвериков.

«Мы провели большие структурные изменения, перестроились в организацию, функционирующую на основе бизнес-юнитов», - сообщил он. Всего таких структур четыре – три продуктово-маркетинговые и одна коммерческая.

По его словам, трансформация соответствует стратегии развития в трех основных направлениях – рецептурные препараты, безрецептурные препараты, МНН-Акрихин дженерики.

«Это большие трансформационные изменения, которые призваны повысить нашу организационную эффективность и способствовать дальнейшему росту», - подчеркнул глава компании.

Отметим, что в середине года компания «Акрихин» переехала в бизнес-центр «Ситидел».

Подробности читайте в «ФВ» № 25 (938) от 21.08.2018 г. в публикации «Жизнь в эпоху перемен»