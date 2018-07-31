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Компания «Медхимпром» планирует построить в Тульской области два предприятия

31.07.2018

Члены Градостроительно-земельного совета Тульской области 30 июля одобрили перевод земельного участка, расположенного в Ефремове, из категории сельскохозяйственного назначения в категорию промышленности и специального назначения. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, на этой площадке, входящей в состав территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Ефремов», планируется реализовать два инвестиционных проекта – завод по производству фармацевтической субстанции и завод по производству нитриловых перчаток. Инвестором обоих проектов выступает ООО «Ефремов-Фарма». Соглашение о сотрудничестве с руководством компании губернатор области Алексей Дюмин подписал 24 мая 2018 г. на полях XXII Петербургского международного экономического форума.

«Это важный проект для моногорода Ефремова. Компания станет одним из первых резидентов созданной в этом году территории опережающего социально-экономического развития. Проект принесет региону 120 новых рабочих мест и инвестиции в объеме 2,65 млрд рублей», – сказал во время подписания Алексей Дюмин.

Оба производства будут полностью стерильными, соответствующими международному стандарту GMP, сообщила исполнительный директор ООО «Ефремов-Фарма» Оксана Доронина.

По ее словам, первый этап реализации проектов предполагает выпуск более 32 тыс. тонн глюкозы в год и до 1,5 млн пар перчаток в год.

«Ефремов-Фарма» – дочерняя компания ПХФК ОАО «Медхимпром» – производителя эфиросодержащих соединений и спиртосодержащей фармацевтической продукции. Учредитель и генеральный директор компании Михаил Шибаев.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Тульская область
фармпредприятие
Фармвестник-ТВ
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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