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Компания «НПО Петровакс Фарм» стала победителем Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2017»

19.01.2018

Компания «НПО Петровакс Фарм» признана победителем Всероссийского конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2017» в номинации «За динамичное развитие бизнеса».

17 января 2018 г. президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин подписал распоряжение «Об итогах Всероссийского конкурса РСПП "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность - 2017"» (№ РП-01), которым был утвержден список победителей конкурса.

Эта почетная награда стала возможной за счет высоких результатов, достигнутых компанией «Петровакс Фарм» в различных направлениях деятельности. Средний темп роста предприятия за три года по объему годовой выручки составил 155%, чистой прибыли – 34%. Доля экспорта в общем объеме реализации продукции в первой половине 2017 г. достигла 16%, инвестиции в основной капитал выросли на 150% по сравнению с 2016 г. Компания продемонстрировала высокий индекс инновационного развития и успешные проекты импортозамещения по производству высокотехнологичных биофармацевтических препаратов и вакцин.

Награждение победителей конкурса будет проходить во время Недели российского бизнеса 5 – 9 февраля 2018 г.

Справочно

Всероссийский конкурс проводится РСПП традиционно по итогам уходящего года. Цели конкурса - содействие устойчивому развитию компаний, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам РФ, а также определение динамично развивающихся компаний по итогам года на основе экономических и социальных показателей их деятельности. Победитель номинации «За динамичное развитие бизнеса» определяется на основании показателей, характеризующих активную динамику и устойчивость развития предприятия.

Справка о компании

ООО «НПО Петровакс Фарм» – российская биофармацевтическая компания полного цикла, входит в ТОР5 иммунобиологических предприятий в России. Среди основных направлений деятельности – разработка и выпуск иммунобиологических лекарственных препаратов и вакцин против гриппа и пневмококковой инфекции. Современный фармацевтический комплекс компании расположен в Московской области, имеет сертификаты соответствия российским и международным стандартам GMP и ISO:9001. Мощности предприятия позволяют производить в год более 160 млн доз иммунобиологических препаратов. Штат «НПО Петровакс Фарм» насчитывает более 600 сотрудников. Предприятие входит в группу «Интеррос». Компания осуществляет экспорт препаратов в 11 стран, среди которых страны СНГ, Ближнего Востока (Иран) и ЕС (Словакия). Более подробная информация о компании на сайте www.petrovax.ru

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ООО «НПО Петровакс Фарм»
Компании
Петровакс Фарм ООО «НПО Петровакс Фарм» – ведущий российский разработчик и производитель инновационных фармацевтических препаратов и вакцин. Компания основана в 1996 году командой российских ученых с целью разработки, производства и внедрения в практику здравоохранения оригинальных лекарственных средств. Среди основных направлений деятельности предприятия – производство вакцин против гриппа и пневмококковой инфекции для Национального календаря профилактических прививок, разработка и выпуск иммунобиологических препаратов.
Фармвестник-ТВ
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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