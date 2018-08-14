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Компания «Сан Фарма» переехала в новый офис в БЦ «ЛеФОРТ»

14.08.2018

Российский офис компании «Сан Фарма» (Sun Pharma) сменил место локации. Компания арендовала офисные помещения общей площадью 1427 кв. м в БЦ «ЛеФОРТ» класса В+ на ул. Электрозаводская, 27. Договор аренды заключен на долгосрочный период. Консультантом сделки выступила компания Cushman & Wakefield. Собственник здания – компания O1 Properties.

Решение о переезде в новые офисные помещения было связано с необходимостью повышения качества рабочего пространства и увеличением штата сотрудников в результате слияния компаний Ranbaxy и Sun Pharmaceutical, которое произошло в 2014 г.

Важными критериями выбора нового офиса были не только высокое качество строительства, современное инженерное оснащение и репутация собственника, но также удобное местоположение, близость к метро, развитая инфраструктура, вместительная парковка и смешанная планировка помещений (open space и кабинетная), позволяющая реализовать эффективный рабочий интерьер с различными функциональными зонами. БЦ «Лефорт» в максимальной степени соответствовал ожиданиям и стратегическим планам нового арендатора.

«ЛеФОРТ» – современный деловой комплекс класса В+, объединяющий 11 строений разной этажности, часть из которых построена на рубеже XIX – XX веков. Комплекс имеет удобную пешеходную и транспортную доступность: 5 минут от метро «Преображенская площадь», быстрый доступ к Преображенской и Русаковской набережным, к Третьему транспортному кольцу. Для удобства арендаторов и посетителей имеется наземный паркинг на 700 машиномест. Ключевые арендаторы: ПАО Банк ФК «ОТКРЫТИЕ», банк «Агропромкредит», Olympus, ЦИАН и др.

«Консультант сделки – компания Cushman & Wakefield – сопровождала компанию «Сан Фарма» на протяжении всех этапов, начиная с первоначальной разработки концепции и стратегии переезда в новый офис, детального анализа рынка офисной недвижимости и до момента согласования коммерческих условий и подписания документов сделки с арендодателем.

Надежда Пушкина, старший консультант департамента корпоративных услуг компании Cushman & Wakefield: «Компания “Сан Фарма” более 20 лет не меняла своего местоположения, и такой решительный шаг требовал долгой и кропотливой подготовки, координации большого количества участников процесса со всего мира. Мы глубоко убеждены, что “Сан Фарма” приняла верное решение, выбрав для своего нового офиса помещения в БЦ “ЛеФОРТ»”, и надеемся, что данный проект поможет нашему клиенту еще больше укрепить свои позиции на рынке».

Источник публикации: Сан Фарма

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Метки
Сан Фарма
Компании
Сан Фарма Сан Фарма – одна из ведущих фармацевтических Компаний мирового масштаба, входит в ТОП 5 фармкомпаний в мире, специализирующихся на дженериках.
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
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