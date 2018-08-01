Компания «Такеда» инвестировала 477 млн рублей в производство в РФ препарата для лечения миеломы

Компания «Такеда Россия» открыла сегодня, 1 августа, на своем заводе в Ярославле производственную линию по выпуску лекарственного препарата иксазомиб для лечения пациентов со множественной миеломой.

Общий объем инвестиций в российское производство препарата составил 477 млн руб.

Препарат, который имеет статус орфанного, является собственной разработкой компании. Он зарегистрирован в России в 2017 г., выведен на российский рынок в 2018 г.

«Завод в Ярославле станет второй площадкой компании в мире по выпуску препарата со стадией «готовая лекарственная форма». Созданные производственные мощности позволят удовлетворить потребность России и государств ЕАЭС в лекарственном препарате», – отметил на церемонии открытия генеральный директор компании «Такеда Россия» Андрей Потапов.

Начать производство препарата со стадией «готовая лекарственная форма» планируется уже в IV квартале 2018 г.