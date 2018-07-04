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Компанию «Европа-Биофарм» обязали вернуть городу земельный участок на склоне Мамаева кургана

04.07.2018

Волгоградскому производителю лекарственных средств из растительного сырья ЗАО НПО «Европа-Биофарм» предстоит вернуть администрации города земельный участок на склоне Мамаева кургана и выплатить свыше 17 млн рублей. Власти муниципалитета добились признания договора купли-продажи участка недействительным ввиду того, что в основе сделки лежала поддельная справка БТИ.

Арбитражный суд Волгоградской области установил, что в 2013 году на момент заключения договора купли-продажи стоимость земельного участка была определена на основании документов, представленных ЗАО «НПО «Европа-Биофарм». В числе прочих там была и справка МУП «ЦМБТИ Краснооктябрьского района Волгограда», согласно которой, помимо комплекса зданий бывшего молочного комбината, фармпредприятию отходило и вспомогательное строение «гараж» общей площадью свыше одной тысячи квадратных метров. Позже Управление МВД России по Волгограду выяснило, что справка «является поддельной и изготовлена гендиректором ЗАО «НПО «Европа-Биофарм» Владимиром Михалевым для формирования пакета документов по выкупу земельного участка по льготной цене». В возбуждении уголовного дела по статье «мошенничество» УК РФ было отказано в связи со смертью Михалева.

Тогда администрация Волгограда подала иск к ЗАО НПО «Европа-Биофарм». Требования истца: признать договор недействительным и выплатить свыше
17 млн руб. – неосновательное обогащение и проценты за пользование земельным участком удовлетворены в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу.

Согласно данным rusprofile.ru, сейчас компанией «Европа-Биофарм» руководит Мария Михалева. За период с 2015 года на предприятии было проведено
9 проверок, выявлено 21 нарушение, в том числе 4 – в 2017 году. Имеется информация о 7 исполнительных производствах в отношении компании на сумму 33 млн руб., остаток непогашенной задолженности 31,6 млн руб.

Бывший гендиректор и вдова Владимира Михалева – Майя Михалева весной этого года была приговорена к лишению свободы. По сведениям судебной информационной системы, в настоящий момент приговор обжалуется.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Волгоградская область
Фармвестник-ТВ
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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