Серия конференций «PROекции будущего» продолжает свое развитие. Проект дорос до появления собственных традиций: в разгар бархатного сезона пятизвездочный отель Pullman в Сочи 13—14 сентября 2018 г. вновь станет эпицентром обмена мнениями, аргументами и доводами по вопросам дальнейшего развития российской фармацевтической розницы.

Более 150 представителей фармацевтического ритейла, дистрибуции и производства встретятся на площадках конференции. Как удается оставаться на плаву, расскажут победители — представители фармрозницы, которые выжили и уверенно продолжают расти. Мы обсудим аспекты взаимодействия между розницей, дистрибьюторами, логистами, финансистами, и, главное — производителями.

Мы сравним положение, скорость развития и риски фармбизнеса с возможностями и угрозами, которые несут другие страны и рынки, оценим инвестиционную привлекательность индустрии. Мы оценим, какие бизнес-модели наиболее привлекательны, устойчивы, мультиплицируемы, что стоит срочно перестраивать и чего опасаться в ближайшем будущем.

«PROекции будущего» в четвертый раз станут площадкой, где в ходе жарких дискуссий выяснится, «что было, что будет и что нужно сделать» для развития российского фармацевтического рынка и системы лекарственного обеспечения. Мы уточним свою роль и место в этом процессе, стратегию движения к новым финансовым морям, необитаемым островам и архипелагам прибыльности.

Все на борт! Поднять паруса!

Надеемся, что вы станете активными участниками мероприятия «Конференция фармритейлеров: от тех, кто выжил - о том, как они это сделали!». Ждем именно вас!

Узнать подробности Вы можете на сайте.

По вопросам выступления: Юлия Иваненкова, тел.: +7 (903) 677-31-56, E-mail: pro@pharmvestnik.ru

По вопросам участия: Евгений Гусар, тел.: +7 (495) 786-25-57 доб. 127, conf@pharmvestnik.ru

Сайт: http://pharmprojections.ru