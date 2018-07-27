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Конференция фармритейлеров: свежие новости

27.07.2018

Уважаемые коллеги, мы будем рады видеть вас в качестве активных участников приближающейся четвертой конференции «Фармацевтического Вестника» в рамках проекта «PROекции будущего». В программе:

  • Анализ трендов фармритейла в этом году (растет, падает, cтруктурно меняется спрос, изменения в конкуренции, партнерство и т. д.);
  • Представление наиболее успешных бизнес-моделей (органика, покупка, концентрация, глобализация, генерализация, уход в ниши);
  • Анализ новых возможностей и угроз, новых каналов сбыта, новых форм отношений с поставщиками и производителями;
  • Анализ прибыльных и убыточных направлений, соответствующей реструктуризации и изменений портфельного и категорийного менеджмента;
  • Взгляд со стороны и прогнозирование дальнейшего движения российского фармрынка (ритейла, дистрибуции, производства);
  • Обсуждение иных возможностей дальнейшего развития и новых инвестиций, а также стратегий выхода из фармрозничного бизнеса.

На второй день Конференции мы приглашаем всех участников присоединиться к Вадиму Анисимову (АС «Апрель»), который в рамках бизнес-завтрака 14 сентября проведет интерактивный круглый тол по следующим темам:

  • Обеспечение общей управляемой доходностью сети;
  • Управление эластичностью спроса и цены;
  • Промо-инвестиции и механизмы их реализации;
  • Управление инвестициями через свою долю и доли конкурентов;
  • Управление категорией вместе с СТМ и УСТМ сети;
  • Систематизация и изучение паттернов покупателей и влияние на них через сетевого фармацевта;
  • Описание ранних признаков коммерчески успешного и убыточного бренда и др.

На параллельном круглом столе своими взглядами и опытом поделится исполнительный директор РААС Нелли Игнатьева. Она расскажет о наиболее перспективных направлениях развития аптечных сетей в сложной экономической ситуации.

Подробная программа на официальном сайте мероприятия.

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По вопросам выступлений: Юлия Иваненкова, тел.: +7 (903) 677-31-56, pro@pharmvestnik.ru

По вопросам участия: Евгений Гусар, тел.: +7 (495) 786-25-57 доб. 127, conf@pharmvestnik.ru

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Метки
PROекции будущего
Фармвестник-ТВ
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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