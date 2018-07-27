Конференция фармритейлеров: свежие новости

Уважаемые коллеги, мы будем рады видеть вас в качестве активных участников приближающейся четвертой конференции «Фармацевтического Вестника» в рамках проекта «PROекции будущего». В программе:
- Анализ трендов фармритейла в этом году (растет, падает, cтруктурно меняется спрос, изменения в конкуренции, партнерство и т. д.);
- Представление наиболее успешных бизнес-моделей (органика, покупка, концентрация, глобализация, генерализация, уход в ниши);
- Анализ новых возможностей и угроз, новых каналов сбыта, новых форм отношений с поставщиками и производителями;
- Анализ прибыльных и убыточных направлений, соответствующей реструктуризации и изменений портфельного и категорийного менеджмента;
- Взгляд со стороны и прогнозирование дальнейшего движения российского фармрынка (ритейла, дистрибуции, производства);
- Обсуждение иных возможностей дальнейшего развития и новых инвестиций, а также стратегий выхода из фармрозничного бизнеса.
На второй день Конференции мы приглашаем всех участников присоединиться к Вадиму Анисимову (АС «Апрель»), который в рамках бизнес-завтрака 14 сентября проведет интерактивный круглый тол по следующим темам:
- Обеспечение общей управляемой доходностью сети;
- Управление эластичностью спроса и цены;
- Промо-инвестиции и механизмы их реализации;
- Управление инвестициями через свою долю и доли конкурентов;
- Управление категорией вместе с СТМ и УСТМ сети;
- Систематизация и изучение паттернов покупателей и влияние на них через сетевого фармацевта;
- Описание ранних признаков коммерчески успешного и убыточного бренда и др.
На параллельном круглом столе своими взглядами и опытом поделится исполнительный директор РААС Нелли Игнатьева. Она расскажет о наиболее перспективных направлениях развития аптечных сетей в сложной экономической ситуации.
Подробная программа на официальном сайте мероприятия.
По вопросам выступлений: Юлия Иваненкова, тел.: +7 (903) 677-31-56, pro@pharmvestnik.ru
По вопросам участия: Евгений Гусар, тел.: +7 (495) 786-25-57 доб. 127, conf@pharmvestnik.ru