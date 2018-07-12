Конференция фармритейлеров: свежие новости

Все меньше времени остается до начала сентябрьской конференции «PROекции будущего» - КОНФЕРЕНЦИЯ ФАРМРИТЕЙЛЕРОВ: от тех, кто выжил - о том, как они это сделали!

Уже подтвердили свое участие в качестве спикеров:

Олег Жеребцов (ex. Лента)

Дмитрий Руцкой (Аптечные традиции)

Александр Кузин (Нова Медика, ex. Ригла)

Александр Кондратьев (АСНА)

Владлен Калустов (Renewal)

Артур Урузманов (ex. 36,6 Казань)

Полный список спикеров и подробная программа конференции на сайте www.pharmprojections.ru

По вопросам выступления: Юлия Иваненкова, тел.: +7 (903) 677 31 56, E-mail: pro@pharmvestnik.ru

По вопросам участия: Евгений Гусар, тел.: +7 (495) 786-25-57 доб. 127, conf@pharmvestnik.ru