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Краснодарский край: помещение, где располагалась аптека, отдадут музыкальной школе

17.08.2018

В станице Медведовской Тимашевского района Краснодарского края помещения, в которых когда-то размещалась аптека ГУП «Кубаньфармация», решено передать музыкальной школе.

В советское время под аптеки отводили по несколько сотен квадратных метров. Сегодня это непозволительная роскошь, от которой аптечные ГУП и МУП активно избавляются по мере возможности. Некоторые объекты недвижимости возвращаются в муниципальную и региональную собственность, чтобы затем быть выставленными на открытые торги. Некоторые местные власти находят новое применение, закрывая острые социальные проблемы. Так, в Краснодаре в неиспользуемых помещениях аптек решено разместить филиалы поликлиник. А в станице Медведовской после ремонта бывшей аптеки на ее месте начнет проводить занятия местная музыкальная школа, которая прекратила работу из-за того, что ее здание находится в аварийном состоянии.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Краснодарский край
аптека
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24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
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