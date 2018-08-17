Краснодарский край: помещение, где располагалась аптека, отдадут музыкальной школе

В станице Медведовской Тимашевского района Краснодарского края помещения, в которых когда-то размещалась аптека ГУП «Кубаньфармация», решено передать музыкальной школе.

В советское время под аптеки отводили по несколько сотен квадратных метров. Сегодня это непозволительная роскошь, от которой аптечные ГУП и МУП активно избавляются по мере возможности. Некоторые объекты недвижимости возвращаются в муниципальную и региональную собственность, чтобы затем быть выставленными на открытые торги. Некоторые местные власти находят новое применение, закрывая острые социальные проблемы. Так, в Краснодаре в неиспользуемых помещениях аптек решено разместить филиалы поликлиник. А в станице Медведовской после ремонта бывшей аптеки на ее месте начнет проводить занятия местная музыкальная школа, которая прекратила работу из-за того, что ее здание находится в аварийном состоянии.