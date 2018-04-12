 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
12.04 Галерея победителей телевикторины «Профессионалы»
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
156

Краснодарский завод инфузионных растворов «Стеритек» требует «переиграть» аукцион стоимостью 10 млн рублей

12.04.2018

Арбитражный суд Краснодарского края принял к рассмотрению иск Краснодарского завода инфузионных растворов «Стеритек» к территориальному органу УФАС по Краснодарскому краю, Краснодарской краевой клинической больнице скорой медицинской помощи и ООО «Фармсервис». В начале этого года комиссия Краснодарского УФАС признала необоснованной жалобу «Стеритек» на действия ГКБСМП и управления закупок администрации Краснодара при проведении электронного аукциона на поставку лекарственного препарата «Декстроза». Теперь предприятие обжалует отказ в суде.

Производитель не согласен с тем, что в техническом задании электронного аукциона предметом закупки указан «раствор для инфузий с двумя отдельными стерильными портами». По мнению представителей завода, это ограничивает количество участников закупки.

Заказчик настаивает на том, что наличие двух отдельных стерильных портов позволяет иметь доступ к раствору лекарственного препарата после вскрытия первого порта весь срок его годности, обеспечивает достаточную стерильность при различных внешних условиях проведения инфузионной терапии. К тому же, по данным Госреестра лекарственных средств для медицинского применения, на территории России зарегистрировано множество лекарственных препаратов с МНН «Декстроза», форма выпуска которого имеет два отдельных стерильных порта (ООО «Завод «Медсинтез», ЗАО «Алтайвитамины», ОАО «Фирма Медполимер»).

«Стеритек» просит суд отменить решение территориального органа УФАС (о признании жалобы необоснованной), признать в действиях больницы нарушения законов «О контрактной системе» и «О защите конкуренции», признать результат электронного аукциона недействительным и применить последствия недействительности сделки, обязать заказчика внести изменения в техническое задание и возобновить электронный аукцион. Судебное заседание по делу назначено на 21 мая.

Стремление производителя получить госконтракт с начальной максимальной ценой в 10 млн руб. понятно, однако шансов выиграть у заявителя не много. Достаточно вспомнить, что в 2015 году с похожими требованиями в арбитражный суд обращался другой южнороссийский производитель инфузионных растворов «Эском» и получил отказ.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
10.04.2018 Законопроект, ужесточающий ответственность за нарушения в сфере госзакупок, принят во втором чтении
09.04.2018 Увольнение главврача больницы из-за срыва закупки лекарств вызвало общественный резонанс
23.03.2018 «Р-Фарм»: нет оснований для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков
20.03.2018 Контрактного управляющего обязали вернуть 220 тыс. рублей, переплаченных при закупке витаминного комплекса
16.03.2018 Заключенные госконтракты на закупку антибиотиков, 2017 г.
Метки
госзакупки
Краснодарский край
Фармвестник-ТВ
12.04 Галерея победителей телевикторины «Профессионалы»
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Апрель 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
10.04 — 12.04 14-й международный форум «MedSoft-2018»
11.04 — 13.04 IPhEB Russia 2018
12.04 Церемония награждения конкурса «Платиновая Унция 2017»
12.04 Конференция «Информационные технологии в фармацевтике: фармацевтическая отрасль на пути к цифровой трансформации»
12.04 Онлайн-семинар «Медицинские изделия: правила обращения в аптечных организациях» Повтор
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения