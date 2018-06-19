Красноярская аптека оштрафована за скользкий пол

Вступило в силу решение Красноярского краевого суда о взыскании с ООО «Аптека-Инвест» 25 тыс. руб. в пользу женщины, получившей травму в аптеке. Осенью посетительница одной из торговых точек сети поскользнулась на резиновом коврике и упала, получив перелом лучевой кости левой руки. Она находилась в гипсе полтора месяца и подала в суд на аптеку, требуя компенсации физических и нравственных страданий.

Еще в феврале Центральный районный суд Красноярска постановил взыскать с «Аптека-Инвест» 15 тыс. руб. компенсации морального вреда и 10 тыс. руб. расходов на оплату юридических услуг. Однако ответчик обжаловал решение, утверждая, что неблагоприятные последствия для истицы наступили не по его вине.

«Женщина торопилась и просто зацепилась высоким каблуком за коврик. Сотрудники аптеки грамотно оказали первую помощь, бесплатно предоставили необходимые медикаменты, сразу же вызывали бригаду скорой помощи», – сказал «ФВ» один из сотрудников сети, пожелавший остаться неназванным.