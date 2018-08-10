7 августа прошел вебинар «Криптозащита кода. Что это, когда будет, чем регламентируется, как проверить ваше оборудование?».

Руководитель направления «Фарма» Центра развития перспективных технологий, определенного оператором Единой национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров Честный ЗНАК, Антон Харитонов рассказал, чем криптозащищенный код отличается от привычного средства идентификации, какие изменения необходимо внести в бизнес-процессы и настройки IT-систем, какие требования устанавливаются к оборудованию для нанесения, верификации и считывания кодов и нужно ли менять уже купленные машины. Он также пояснил, чем отличается процесс «раздачи» криптозащищенного кода для производителей внутри РФ и за рубежом, затронул тему изменения нормативной документации, тестирования оборудования и ответил на вопросы слушателей.

Видеозапись вебинара

Источник публикации: ЦРПТ