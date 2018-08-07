Анонс вебинара: «Криптозащита кода. Что это, когда будет, чем регламентируется, как проверить ваше оборудование?»

Приглашаем Вас принять участие в бесплатном вебинаре «Криптозащита кода. Что это, когда будет, чем регламентируется, как проверить ваше оборудование?», который состоится 7 августа 2018 года в 16.00.
Темы вебинара:
- Криптозащищенный код: что это, чем отличается от привычного средства идентификации?
- Правила формирования криптозащищенного кода для производителей. Какие изменения надо внести в бизнес-процессы и настройки ИТ-систем? Что поменяется?
- Требования к оборудованию для нанесения, верификации и считывания. Надо ли менять уже купленные машины?
- Когда ожидать изменения нормативной документации и какие будут изменения?
- Чем отличается процесс «раздачи» криптозащищенного кода для производителей внутри РФ и за рубежом?
- Тестирование возможностей оборудования и настроек информационных систем: как проходит, зачем проводится, как принять участие?
Спикер:
- Антон Харитонов, руководитель направления «Фарма» Центра развития перспективных технологий
Организатор:
- Центр развития перспективных технологий
По вопросам участия:
Елизавета Ядыкина
- +7 (929) 517-47-80
- e.yadykina@ctogroup.ru
Источник публикации: ЦРПТ