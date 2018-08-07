Анонс вебинара: «Криптозащита кода. Что это, когда будет, чем регламентируется, как проверить ваше оборудование?»

Приглашаем Вас принять участие в бесплатном вебинаре «Криптозащита кода. Что это, когда будет, чем регламентируется, как проверить ваше оборудование?», который состоится 7 августа 2018 года в 16.00.

Темы вебинара:

Криптозащищенный код: что это, чем отличается от привычного средства идентификации?

Правила формирования криптозащищенного кода для производителей. Какие изменения надо внести в бизнес-процессы и настройки ИТ-систем? Что поменяется?

Требования к оборудованию для нанесения, верификации и считывания. Надо ли менять уже купленные машины?

Когда ожидать изменения нормативной документации и какие будут изменения?

Чем отличается процесс «раздачи» криптозащищенного кода для производителей внутри РФ и за рубежом?

Тестирование возможностей оборудования и настроек информационных систем: как проходит, зачем проводится, как принять участие?

Спикер:

Антон Харитонов, руководитель направления «Фарма» Центра развития перспективных технологий

Организатор:

Центр развития перспективных технологий

По вопросам участия:

Елизавета Ядыкина

Источник публикации: ЦРПТ