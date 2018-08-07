 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Днем с огнем
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
288

Анонс вебинара: «Криптозащита кода. Что это, когда будет, чем регламентируется, как проверить ваше оборудование?»

07.08.2018

Приглашаем Вас принять участие в бесплатном вебинаре «Криптозащита кода. Что это, когда будет, чем регламентируется, как проверить ваше оборудование?», который состоится 7 августа 2018 года в 16.00.

944be75c1822ea284c1b5076f3675311.png

Темы вебинара:

  • Криптозащищенный код: что это, чем отличается от привычного средства идентификации?
  • Правила формирования криптозащищенного кода для производителей. Какие изменения надо внести в бизнес-процессы и настройки ИТ-систем? Что поменяется?
  • Требования к оборудованию для нанесения, верификации и считывания. Надо ли менять уже купленные машины?
  • Когда ожидать изменения нормативной документации и какие будут изменения?
  • Чем отличается процесс «раздачи» криптозащищенного кода для производителей внутри РФ и за рубежом?
  • Тестирование возможностей оборудования и настроек информационных систем: как проходит, зачем проводится, как принять участие?

Спикер:

  • Антон Харитонов, руководитель направления «Фарма» Центра развития перспективных технологий

Организатор:

  • Центр развития перспективных технологий

По вопросам участия:

Елизавета Ядыкина

Источник публикации: ЦРПТ

Материалы по теме
17.07.2018 Вебинар: персональные юридические риски в работе первостольника
05.07.2018 ЦРПТ инвестирует свыше 10 млрд руб. в систему маркировки лекарств
25.06.2018 Онлайн-семинар «Активная косметика по уходу за кожей головы и волосами: особенности рецептуры и применения» повтор
25.06.2018 Онлайн-семинар «Активная косметика по уходу за кожей головы и волосами: особенности рецептуры и применения»
25.05.2018 ТрекМарк вложит в локализацию оборудования для фармотрасли около 1 млрд рублей
Метки
вебинар
ЦРПТ
криптозащита
Компании
ЦРПТ Центр развития перспективных технологий создан для реализации масштабных проектов в цифровой экономике, формирует необходимую экспертную и технологическую инфраструктуру для таких проектов.
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Днем с огнем
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Август 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения