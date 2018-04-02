Названы условия использования каннабиноидов в медицинских целях

Возможно, разумный подход к медицинскому применению ЛП, содержащих алкалоиды каннабиса, лежит где-то между «можно и нужно без всяких возражений» и «никогда и ни в каком случае». В докладе Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН) за 2017 г. уделяется значительное внимание теме, посвященной использованию каннабиноидов в медицинских целях.