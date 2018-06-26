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Лекарственное обеспечение ЕАО сосредоточится в рамках одного госпредприятия

26.06.2018

Районные аптеки Еврейской автономной области станут частью ГП «Фармация». Руководители двух районов ЕАО – Смидовичского и Облученского – просят передать центральные районные аптеки, расположенные на их территории, в собственность субъекта РФ. Таким образом они смогут быстрее получать препараты (сейчас они сначала приходят в Биробиджан, а затем распределяются по районам).

«Если муниципальная аптека станет филиалом ГП «Фармация», то лекарства будут сразу завозиться в эту аптеку, тем самым ускорятся поставки лекарств в районы», – уверен начальник Управления здравоохранения правительства ЕАО Валерий Жуков.

Кроме того, районные аптеки могут не справиться с требованиями федерального законодательства. У них нет условий для хранения сильнодействующих лекарственных средств, а также возможности установить программное обеспечение для работы с льготниками.

Губернатор области Александр Левинталь уже поручил муниципалитетам направить необходимый пакет документов в Комитет по управлению государственным имуществом.

В 2017 г. ГП «Фармация» было наделено полномочиями единственного поставщика препаратов и медизделий в регионе, в том числе и для льготных категорий граждан и ЛПУ. По мнению властей, эта мера уже показала свои результаты: если осенью 2017 г. в ЕАО было более 4 тыс. отсроченных рецептов, то уже в начале 2018 г. вместо отложенного спроса появились запасы лекарств. Валерий Жуков отмечает, что централизованные закупки помогут не только сэкономить бюджетные деньги, но и позволят избежать дефицита препаратов для граждан. Кроме того появится возможность перераспределять их между больницами в случае некорректного составления заявок.

Автор: Ольга Коберник, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Еврейская автономная область
лекарственное обеспечение
Фармвестник-ТВ
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
20.06 «7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым
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Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
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