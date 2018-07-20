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Леонид Рошаль: Мы не предлагаем ввести в уголовную практику понятие «врачебная ошибка»

20.07.2018

Межведомственная рабочая группа Следственного комитета РФ и Национальной медицинской палаты по подготовке поправок в УК РФ, касающихся установления специальных норм ответственности медицинских работников, озвучила пока промежуточные результаты работы. Об этом заявил президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская Палата» Леонид Рошаль.

«Мы благодарны Следственному комитету России за конструктивное сотрудничество. Прежде всего, следует отметить, что озвученные на страницах СМИ предложения по внесению изменений в УК РФ, касающийся уголовной ответственности врачей, носят рабочий и промежуточный характер. Это результат работы представителей Следственного комитета РФ, Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) и Национальной медицинской палаты, которая длится уже не первый месяц и сопровождается дискуссиями, желанием услышать и понять друг друга.

Предложения не направлены на ужесточение наказаний медицинских работников, не вводят в уголовную практику понятие «врачебная ошибка». Мы твердо стоим на необходимости декриминализации врачебной деятельности. Может ли далее врач заниматься профессиональной деятельностью должен решать не суд, а профессиональное врачебное объединение, как это происходит в других странах.

Сегодняшний вариант предложений во многом отличается от предыдущих, обсуждаемых в рамках работы межведомственной группы.

Прежде всего, и это очень важно, мы договорились о том, что врачи не будут осуждаться по статьям 109, 118 и 238 УК РФ, по которым сегодня большинство привлекается к уголовной ответственности. Это возможно за счет выделения отдельной специальной статьи - 124.1, и в этом случае привлечение медицинских работников по другим, общим статьям УК РФ исключается.

Вместе с тем, остаются разногласие в отношении предложенной статьи 124.1.

В сегодняшней редакции Статья 124.1 Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги) предложена в следующей редакции:

1. Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги) вследствие нарушения медицинским работником своих профессиональных обязанностей, если это повлекло по неосторожности гибель плода человека и (или) причинение тяжкого вреда здоровью человека, – наказывается штрафом до двухсот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они повлекли по неосторожности смерть человека, – наказывается штрафом до пятисот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц, – наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Примечание: Под плодом человека в статьях 124.1, 124.2 и 235 Уголовного кодекса Российской Федерации понимается внутриутробно развивающийся человеческий организм с 9 недели беременности до рождения.

Мы считаем, что в предложенной статье нет четкой определенности, какие именно нарушения профессиональных обязанностей врача будут трактоваться как следствие того, что нанесен тяжкий вред здоровью пациента, или причинена смерть. Нынешнее изложение статьи позволяет в очень широком поле привлекать врачей к уголовной ответственности. Нам не нравится появление в этой статье термина «плод», который при введении в УК РФ приведет к валу уголовных дел и к исходу врачей и акушерок из специальности акушерства.

Мы считаем, что вопрос об уголовной ответственности медицинского работника (медицинских работников) может стоять только при комиссионно доказанных умышленных и (или) систематических действиях его (их), приводящих к смерти или инвалидности людей. Это вопиющие случаи, в мировой истории таких немало: умерщвление психически больных, эвтаназии, поставленные на поток и пр.

Также нужно помнить о политическом деле врачей 1953 года в СССР, когда выдающимся врачам предъявили обвинения в неправильном лечении членов политбюро КПСС и посадили в тюрьму, а затем последовала реабилитация.

Совместная работа Следственного Комитета России и НМП по согласованию с председателем Следственного комитета А.И. Бастрыкиным будет продолжена.

Мы также выступаем за широкое общественное обсуждение предложений по этому вопросу в целях поиска оптимального решения проблем уголовного преследования медицинских работников».

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
уголовная ответственность
врачи
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Июль №22
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Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
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