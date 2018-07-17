 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
351

Лиля Титова: «Теперь можно сказать - это грандиозно»

17.07.2018
Фото: donorsforum.ru

Благотворительный фонд «Катрен» в шестой раз принял участие в конкурсе Лидеры корпоративной благо­твори­тель­ности — совместном проекте Форума Доноров, международной аудиторско-консалтинговой сети фирм PwC и газеты «Ведомости», направленном на поддержку, развитие и продвижение идей корпоративной благо­твори­тель­ности.

Фонд «Катрен» участвует в конкурсе с 2011 года и каждый год попадает в ТОП-5 рейтинга, а в 2014 году Фонд завоевал первое место в рейтинге.

Корпоративная благотворительность стала и темой фотовыставки «Мы – для людей!», организованной Союзом профессиональных фармацевтических организаций, в которой также принял участие Благотворительный фонд «Катрен».

Вадим Якунин, председатель Наблюдательного совета СПФО, в своем выступлении отметил, что число компаний, принимающих активное участие в благотворительности, растет с каждым годом, повышается качество этой помощи.

«Наши компании продемонстрировали, что готовы брать на себя дополнительные социальные обязательства перед обществом. На их счету - десятки реализованных благотворительных программ, направленных на укрепление здоровья населения, поддержку науки и фундаментальных исследований, адресную помощь нуждающимся. Большинство программ представляют собой целевые инвестиции, направленные на оказание реальной поддержки в решении общественно значимых проблем. Как показывает наша практика, благотворительные пожертвования и участие в помощи нуждающимся давно стали частью стратегического развития каждой компании» - подчеркнул он.

Фонд «Катрен» представил на выставке кадры из своего фильма «Внутри мечты». На одном из них запечатлены члены команды по регби детского дома «Ровесник» Кемеровской области со своим тренером Евгением Косолаповым, а на другом – главная героиня другого сюжета, рассказавшего о том, как мечта воплощается в жизнь.

Более детально о проектах фонда, которые за 15 лет существования КБФ «Катрен» выросли в полноценные программы, охватывающие практически всю территорию страны, рассказала Александра Болдырева, исполнительный директор «Форума Доноров».

Начав с помощи учреждениям для детей-сирот, которым в 2002-2005 годах приходилось очень трудно, порой не хватало самого необходимого: медикаментов, средств гигиены, учебных пособий и много другого, фонд перешел к системной поддержке детских домов и домов ребенка, параллельно развивая и усиливая информационную компанию, способствующую семейному устройству этих детей.

Активная работа социальных НКО и благотворительных фондов привела к тому, что ситуация с сиротством в стране в корне изменилась. Сегодня большинство ребят обрели заботливых родителей, получают ценнейший опыт проживания в семье, который поможет им правильно сформировать систему ценностей, получить профессию, выстроить карьеру, и в будущем создать свою, счастливую семью.

Но это совсем не означает, что миссия выполнена. Изменился вектор. Сегодня фонд «Катрен» оказывает помощь не только учреждениям, где остаются самые «трудные» дети: большие группы братьев и сестер, дети-инвалиды, старшие подростки, но и замещающим семьям, которым очень не просто решать стоящие перед ними проблемы. Три главных направления работы КБФ «Катрен»: семья, здоровье и образование. Совместно со своими многолетними партнерами из числа фармацевтических компаний, фонд реализует целый ряд проектов, успешно работающих более чем в 120 городах России.

Лилия Титова, исполнительный директор СПФО, отметила: «Мы знали о работе, которую ведет фонд «Катрен», но до того, как начали готовиться к этому мероприятию, пожалуй, не представляли масштабов его деятельности. Теперь можно сказать: это грандиозно. А когда я узнала, что два мальчика, игрока в регби, из тех что запечатлены на снимке в момент, когда они были еще сиротами, теперь живут в настоящей любящей семье, растрогалась до слез.»

Благотворительный фонд «Катрен» был образован в 2003 году. Учредитель фонда — ЗАО НПК «Катрен». Свою деятельность Фонд осуществляет на средства, которые выделяет учредитель, жертвуют сотрудники и партнёры компании «Катрен». Фонд строит свое развитие на основе финансовой прозрачности и ответственности.

Цель фонда — благо­твори­тель­ная деятельность, направленная на социальную поддержку и защиту воспитанников детских домов, приютов, школ-интернатов, домов ребёнка.

Материалы по теме
17.07.2018 Вебинар: персональные юридические риски в работе первостольника
27.06.2018 Санкт-Петербург вошел в тройку регионов, в которых наиболее активно защищаются от солнца
31.05.2018 Компания «Катрен» заняла первое место в рейтинге дистрибьюторов в первом квартале 2018 года
29.05.2018 Четверть активных пользователей интернета заказывают лекарства онлайн
28.05.2018 Фармацевты назвали «Катрен» лучшим фармдистрибьютором
Метки
АО НПК «Катрен»
Компании
Катрен АО НПК «Катрен» – национальный дистрибьютор, входящий в пятерку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
Персоны
Титова Лилия Викторовна

Исполнительный директор СПФО
Якунин Вадим Сергеевич

Председатель совета директоров «Протек»
Фармвестник-ТВ
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июль 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения