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«Лирику» без рецепта в аптеке продавал студент

26.07.2018

Минздрав предлагает внести изменения в законодательство, согласно которым за безрецептурный отпуск прегабалина, тапентадола и тропикамида будет введена уголовная ответственность. У Росздравнадзора есть примеры, свидетельствующие, что такие меры оправданны.

Надо что-то делать

Минздрав предлагает внести эти три МНН в список сильнодействующих и ядовитых веществ для целей ст. 234 «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» и других статей УК РФ, утвержденных постановлением правительства №964 от 29.12.2007 г. По ст.234 в качестве наказания предусмотрены как штрафы и обязательные, принудительные или исправительные работы, так и лишение свободы на срок до восьми лет.

Ситуация с безрецептурным отпуском лекарств, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ), беспокоит территориальные органы Росздравнадзора. Об этом шла речь на коллегии ведомства, прошедшей в Тюмени 23 июля 2018 г.

Руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области Татьяна Полинская вспомнила историю, опубликованную в «Фармвестнике» и в других СМИ в сентябре 2017 г. Тогда лидер движения «Антидилер», член Общественной палаты и бронзовый призер по дзюдо Олимпиады в Афинах Дмитрий Носов вместе с коллегами провели несколько рейдов по аптекам Ростова-на-Дону, Анапы, Геленджика, Пятигорска.

Один из участников рейдов, и. о. руководителя московского отделения этой организации Сергей Травин рассказал «ФВ», что проверки показали: одна из аптек Пятигорска «снабжает наркосодержащими препаратами весь Кавказ».

«В ходе поездки мы узнали о том, что в город специально приезжают граждане из соседних республик – Ингушетии, Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии, – сообщил общественник. – Они закупаются препаратами по-крупному, после чего торгуют ими с рук в своих республиках».

Тогда же участники организации «Антидилер» обращали внимание на бездействие региональных властей.

По словам Татьяны Полинской, в Ростовской области стали уделять проблеме больше внимания. Территориальный орган Росздравнадзора проанализировал работу сотрудников правоохранительных органов, специализирующихся на незаконном обороте наркотиков, инициировал ряд совместных совещаний. В итоге выработана единая схема действий.

«Общественная организация «Антидилер» покупает препарат предметно-количественного учета со скрытой съемкой и свидетелями. Далее ГУ МВД проверяет все это, затем направляет материалы в Территориальный орган Росздравнадзора, который проводит внеплановую проверку. Если есть основания, то составляется протокол о нарушении
ст. 14.4.2 КоАП, касающейся правил оптовой торговли лекарственными средствами и порядка розничной торговли лекарственными препаратами, нарушение правил розничной торговли», – рассказала она.

Студенты приветствуются

В первом полугодии 2018 г. ГУ МВД по Ростовской области направило в региональный Росздравнадзор 66 материалов, касающихся безрецептурного отпуска рецептурных лекарств, в том числе подлежащих предметно-количественному учету.

Татьяна Полинская рассказала, что в одной из аптек безрецептурный отпуск прегабалина осуществлял студент. Сотрудникам правоохранительных органов он представился «консультантом аптеки». В объяснительной записке он написал: «Сегодня, 17.03.2017 г., продал препарат «Лирика» без рецепта, так как только заканчиваю обучение на фармацевтическом факультете и не сильно разбираюсь в правилах отпуска лекарственных средств».

По ее словам, некоторые аптеки совершенно спокойно приглашают на работу людей, не получивших специальное образование. Так, в одном из учреждений она увидела объявление: «Приглашаем на работу фармацевта (студенты приветствуются)».

То есть аптеки не только идут на нарушение и продают препараты, подлежащие предметно-количественному учету, без рецепта, но и нанимают для этого неквалифицированных работников, что является грубым нарушением лицензионных требований.

Татьяна Полинская также сообщила, что нарушителей помогают выявить и дистрибьюторы. В текущем году от оптовых организаций в МВД поступили сведения, что одна из аптек за 9 месяцев получила 10 тыс. упаковок препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. Есть примеры, когда речь идет о большем объеме.

Представитель Ростовского Росздравнадзора показала фото, где большое количество прегабалина и тропикамида обнаружено в диване, стоящем в помещении аптеки. В другой аптеке запасы тропикамида были в шкафу со скрытой дверью, их нашли случайно, когда кто-то из присутствующих при проверке прислонился к стене.

Надо что-то делать

После таких примеров становится ясно, почему государство в лице Минздрава и правоохранительных органов стремится ужесточить наказание за безрецептурный отпуск этих лекарств.

«Я поддерживаю предложение Минздрава, – комментирует генеральный директор «Неофарм» Евгений Нифантьев. – Если аптека или аптечная сеть осознанно, с целью извлечения сверхприбыли продает наркозависимым гражданам лекарства из списка ПКУ без рецепта, то наказание должно быть максимально суровым. Для меня такие аптеки ничем не отличаются от наркодилеров, которые должны сидеть в тюрьме».

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
уголовная ответственность
наркотические средства
Персоны
Нифантьев Евгений

Владелец и генеральный директор аптечной сети «Нео-Фарм»
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17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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