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Лишение свободы на 6 лет экс-директору «Европа-Биофарм» суд признал адекватным наказанием

07.08.2018

Бывшему директору ЗАО «НПО «Европа-Биофарм» Майе Михалевой не удалось добиться отмены обвинительного приговора. Волгоградский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

За мошенничество в особо крупном размере бизнесвумен осуждена на 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с уплатой штрафа в 900 тыс. руб.
В апреле 2012 г. между Министерством образования и науки РФ и ЗАО «НПО «Европа-Биофарм» был заключен госконтракт на разработку уникальной технологии глубокой переработки тыквы для получения пектина. Она должна была стать сенсацией, ведь до этого никто в мире не догадался «добывать» пектин из относительно дешевой (по сравнению с теми же цитрусовыми) тыквы, а между тем данное вещество крайне востребовано и пищевой, и фармацевтической отечественными промышленностями.
В качестве аванса фармкомпании было перечислено 45 млн руб. Данные деньги быстро разлетелись по счетам многочисленных фирм, учредителями которых также являлась г-жа Михалева. Когда пришло время отчитываться по контракту, все изобразили в лучшем виде.

Позже в ходе следственного эксперимента получить пектин надлежащего качества на той линии, которая была предъявлена в качестве доказательства исполнения своих обязательств, оперативникам и привлеченным специалистам не удалось. Экспертиза же показала, что представленный Михалевой пектин, добытый якобы на берегах Волги, был произведен в Испании, и уж точно не из тыквы.
На суде Майя Михалева продолжала настаивать на своей невиновности. Приговор, вынесенный районным судом, она обжаловала в апелляционном порядке, но он оставлен без изменения и вступил в законную силу.

По данным rusprofile.ru, в открытых источниках содержится информация о восьми исполнительных производствах в отношении ЗАО НПО «Европа-Биофарм» на сумму 32,5 млн руб. Остаток непогашенной задолженности чуть более 30 млн руб. В мае этого года в Арбитражный суд Волгоградской области обратилось ФНС России с заявлением о признании предприятия банкротом. Оно принято к рассмотрению, однако дата первого заседания пока не назначена.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Волгоградская область
мошенничество
уголовное дело
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31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Днем с огнем
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