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«Магнит» начал активно открывать аптеки после смены руководства

13.07.2018

Сеть «Магнит» возобновила открытие аптек после приостановки проекта «Магнит Аптека» в конце 2017 года. Об этом «ФВ» сообщил источник в компании. По его словам, численность аптек на сегодня приближается к сотне. Как ранее сообщал «ФВ» к декабрю «Магнит» запустил 51 аптеку при «магазинах у дома» и гипермаркетах в Краснодарском крае и Ростовской области. Площадь аптек составляет 20-80 кв м. После ухода руководителя направления Сергея Гончарова из сети и назревающей смене собственников в компании АО «Тандер», развитие аптечного формата было приостановлено.

Дальнейшим расширением аптечного формата сеть озаботилась еще весной 2018 года. Согласно данным HeadHunter топ-менеджеров АО «Тандер» искало для запуска аптек в Новороссийске, Ростове-на-Дону, Сочи, Воронеже, Перми, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Тюмени.

Активность возросла летом 2018 года. Были запущены десятки аптек. Также, согласно размещенным на HeadHunter объявлениям от сети «Магнит», планируется расширение в городе Орел. Компания ищет в Орле «Регионального руководителя группы аптек», который будет открывать новые аптеки и контролировать лицензирование.

В то же время, миноритарный акционер АО «Тандер» Алексей Кривошапко сообщил «ФВ», что на совете директоров не утверждалась новая стратегия развития аптечного направления. Напомним, что в сегменте фармы продуктовый ритейл провел мощную кадровую рокировку. Из проекта «Магнит косметик», в который входил аптечный проект, ушел руководитель Сергей Гончаров к конкуренту X5 Retail, где возглавил с 22 июня 2018 г. бренд «Пятерочка». В свою очередь, 21 июня покинул пост генерального директора «Магнита» бессменный Хачатур Помбухчан. Его место заняла Ольга Наумова, которая с апреля занимала в «Магните» должность, созданную специально под нее - исполнительного директора. Примечательно, что г-жа Наумова занимала должность генерального директора «Пятерочки», которую почти в тот же день занял Сергей Гончаров. Вместе с собой она привела из «Пятерочки» Артема Смоленского на должность операционного директора и заместителя исполнительного директора, а также директора по персоналу Татьяну Князеву.

Автор: Денис Кунгуров, «Фармацевтический вестник»
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Метки
«Магнит»
Фармвестник-ТВ
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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