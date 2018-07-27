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«Магнит» продолжает изучать возможность приобретения «СИА Групп»

27.07.2018

Совет директоров «Магнита» рассмотрел вопрос о приобретении фармацевтического дистрибьютора «СИА Групп» и счел предварительные условия сделки недостаточно проработанными. Об этом говорится в материалах компании. Сделка будет дорабатываться, рассказал «ФВ» генеральный директор «СИА Групп» Сергей Пивень.

Что именно планирует узнать руководство «Магнита», не сообщается. В Marathon Group утверждают, что проведен полный анализ и аудит «СИА Групп», финансовое состояние дистрибьютора хорошо известно менеджменту «Магнита», сейчас ритейлер хочет дополнительно проработать условия и план интеграции.

Вполне возможно, что нежелание совета директоров торопиться связано с заявлением одного из миноритариев «Магнита» – Рrosperity Capital Management – по поводу покупки «СИА Групп». «Мы глубоко обеспокоены таким развитием, а тот факт, что это сделка со связанными сторонами (собственник «СИА Групп» Marathon Group владеет 11,82% «Магнита») заставляет нас волноваться больше всего. Мы планируем адресовать этот вопрос независимым членам совета директоров «Магнита» и надеемся, что совет примет взвешенное и ответственное решение», – сообщил миноритарий в начале июня 2018 г.

По мнению Рrosperity, нет необходимости покупать оптового продавца, нести его расходы, нанимать персонал и получать риски переноса неплатежей из других аптек. ​

В итоге совет директоров рекомендовал менеджменту «привлечь инвестиционный банк для изучения оптимальной стратегии усовершенствования логистической инфраструктуры с целью выявить подходящий актив и условия, после чего представить предложение совету».

В Marathon Group «ФВ» пояснили, что намерение продать «СИА Групп» сохраняется.

«Магнит» начал переговоры с Marathon Group по поводу приобретения «СИА Групп» 6 июня 2018 г. Таким образом ритейлер подтвердил свои планы по экспансии на аптечный рынок. «Пилотный проект по открытию аптек продемонстрировал хорошие результаты. Потенциально аптека может быть интегрирована в значительную часть магазинов косметики, магазинов у дома и гипермаркетов розничной сети «Магнит», что, по оценкам компании, позволит в кратчайшие сроки и с незначительными капитальными затратами создать масштабную аптечную сеть», – сообщал тогда «Магнит».

Судя по данным HeadHunter, «Магнит» готовится к активному открытию аптек. С середины июля ритейлер начал поиск фармацевтов, провизоров, заведующих аптек для работы в поселках и топ-менеджеров для управления региональной сетью в Тамбовской, Ульяновской, Кемеровской, Новгородской, Свердловской, Воронежской областях и Ханты-Мансийском округе, а также в Твери, Астрахани, Нальчике, Владимире, Рязани, Кемерово, Воркуте.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
АО "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ"
«Магнит»
Marathon Group
Персоны
Пивень Сергей Александрович

Президент «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД»
Фармвестник-ТВ
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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