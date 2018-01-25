 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
510

Продуктовый ритейл «Магнит» взял паузу в аптечном проекте и потерял директора этого направления

25.01.2018

Правда, эти два события не имеют прямой связи, но показывают закономерность событий. Руководство сети взяло паузу по фармнаправлению, открыв к концу 2017 года 51 аптеку.

Поворот в дрогери

Ориентировочно, активных запусков аптек не будет до конца первого квартала. Как сообщил «ФВ» источник, близкий к ситуации, пауза связана с анализом эффективности работы аптек и планами объединить лекарственный ассортимент с косметическим под крышей магазинов «Магнит косметик».

«Известно, что топ-менеджеры ритейла сейчас внимательно следят за законопроектом о торговле на полках. С его появлением отпала потребность в открытии отдельных точек продаж и аренде помещений под «намагниченные аптеки». Вместо издержек от запуска, сеть может получать синергию продаж и наращивание трафика. Часть аптек могут сохранить для рецептурных препаратов», – поделился с «ФВ» своим видением ситуации один из представителей аптечного сообщества на правах анонимности.

Уволившийся 19 января директор «Магнит косметик» Дмитрий Гончаров открыл 3,5 тысяч магазинов, на базе которых можно будет развернуть аптечный ассортимент. Если процесс принятия закона затянется, то «Магнит» будет запускать аптечные зоны в «Магнит косметик», а когда закон примут, разместит лекарственные препараты на полках магазина.

«О планах уйти в дрогери (drogerie) – западный формат торговли лекарствами, руководство «Магнита» говорило еще в 2017 году в профессиональных кругах. Правда, не известно, насколько активно основатель российского Уолл-Марта (Wal-Mart) Сергей Галицкий (Совладелец розничной сети «Магнит».– Прим. ред.) мог лоббировать сам законопроект. В близких связях с Игорем Шуваловым он замечен не был», - говорит источник «ФВ».

Дорогой кандидат

На сегодня «Магнит» максимально заинтересован в продажах лекарств именно через работающие магазины, поскольку испытывает операционные трудности. Согласно отчетности, чистая прибыль за третий квартал 2017 года упала на рекордные 53,3%. А к концу года сеть показала общее замедление роста продаж. Это может быть связано с запуском оптового направления в 2017 году и собственного производства в 2015 году. В любом случае компании важно оптимизировать инвестиции на запуск аптек.

Уход директора «Магнит косметик» Дмитрия Гончарова оголил проблему ритейла – отсутствие руководителя направления. Гончаров был временной фигурой в аптечном проекте. Сергей Галицкий долго искал в 2017 году директора для лекарственного ассортимента.

«Знаю, что топ-менеджмент пересмотрел много кандидатур, но не мог подобрать руководителя, который бы понимал не только фарму, но и процессы в FMCG (fast moving consumer goods – товары быстрого оборота), – говорит источник «ФВ». – Они также считали, что запрашивают кандидаты слишком высокую зарплату – 1,5-2 млн руб. в месяц. Для их рынка – это огромные деньги, для фармы – это норма. В итоге взяли временно Дмитрия Гончарова, но с его уходом перед «Магнитом» стоит непростая задача по поиску капитана нового проекта. Ведь специалистов с опытом на двух рынках найти сложно».

Автор: Денис Кунгуров, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
15.01.2018 За полгода «Магнит» открыл более 50 аптек
25.12.2017 «Магнит» открыл в Ростовской области 8 аптек за неделю
11.12.2017 Аптечная сеть «Магнит» приходит в Ростовскую область
07.11.2017 В октябре розничная сеть «Магнит» открыла в Краснодарском крае 6 новых аптек
29.08.2017 Эксперт: продуктовым ритейлерам в первый год надо открыть не менее 500 аптек, чтобы быть эффективными
Метки
«Магнит»
Фармвестник-ТВ
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения