«Магнит» запускает аптеки в более десяти регионах страны от Воркуты до Кузбасса

Судя по локации, аптеки будут располагаться на одной площадке с форматом «Магнит Косметик», который по ранним планам экс-директора сети Хачатура Помбухчана должен был поглотить аптеки в рамках дрогери.

Большая часть аптек открывается, в основном, в поселках с населением 3-5 тыс человек, где нет конкуренции с федеральными и региональными сетями, но уже есть «Магнит Косметик».

Согласно данным HeadHunter, «Магнит» ищет фармацевтов, провизоров, заведующих аптек для работы в поселках: Тамбовской, Ульяновской, Кемеровской, Новгородской, Свердловской, Воронежской областей и Ханты-Манскийского округа. Не обошли новые владельцы «Магнита» и областные центры: Тверь, Астрахань, Нальчик, Владимир, Рязань, Кемерово, Воркута.

Также, с начала июля сеть ищет в центральный офис ведущего специалиста по техническому оснащению аптек для определения потребностей в оборудовании и заказ оборудования для открывающихся аптек.

С 2018 года «Магнит» перестал афишировать какую-либо информацию о новых аптеках и планах развития. Напомним, что в 2017 году сеть запустила 51 аптеку в Краснодарском крае, Ростовской области и Республике Адыгея возле продуктовых магазинов «у дома» площадью 20-75 кв м. После ухода куратора аптечного проекта и «Магнит Косметик» Сергея Гончарова, аптечное развитие официально считалось приостановленным. Но весной 2018 года, «Магнит» начал искать персонал по специализации «Фармация» и топ-менеджеров в аптеки в новых регионах: Воронеж, Пермь, Екатеринбург, Нижний Тагил и Тюмень. Как ранее писал «ФВ», «Магнит» не анонсируя, проводил расширение аптечной сети в регионах на разных стадиях открытия: от запуска до получения лицензии.

Помимо вхождения в новые регионы, активно расширяются точки в местах присутствия. Так, возросло число вакантных мест в Краснодарском крае: Сочи, Новороссийск, Туапсе, поселках (до 5 тыс человек населения). В целом, аптечной сети «Магнита» есть куда расти, поскольку плацдарм в лице «Магнит Косметик» сегодня насчитывает почти 4 тыс точек по всей стране.