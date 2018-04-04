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Маркировка: Росздравнадзор рассказал о методах взаимодействия участников эксперимента с информационной системой

04.04.2018

Росздравнадзор провел очередной вебинар на платформе сетевого издания «Катрен-стиль» в рамках проекта по маркировке лекарств.

14 марта состоялся вебинар Кирилла Андреева, специалиста Центра развития перспективных технологий. В ходе вебинара слушатели узнали о методах работы системы с API (программного интерфейса приложения).

В вебинаре приняли участие 480 слушателей.

Запись вебинара

В рамках реализации приоритетного проекта Правительства Российской Федерации «Лекарства. Качество и безопасность» Росздравнадзор еженедельно проводит вебинары по маркировке лекарств для работников фармотрасли. С расписанием вебинаров можно ознакомиться на сайте «Катрен-Стиль» в разделе вебинаров.

Эксперимент по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 г. в шести регионах России. Его участниками стали крупнейшие фармацевтические дистрибьюторы, ряд производителей и несколько аптечных сетей. Эксперимент продлится до конца 2018 г. С 1 января 2020 г. система должна начать работать в полном объеме по всей стране.

Сейчас в эксперименте принимают участие свыше тысячи представителей фармацевтической отрасли, промаркировано более 3,5 млн упаковок ЛС.

Источник публикации: АО НПК «Катрен

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Метки
АО НПК «Катрен»
вебинар
Компании
Катрен АО НПК "Катрен" - национальный дистрибьютор, входящий в пятёрку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
Фармвестник-ТВ
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
23.03 «У редакционного камина» с Артуром Уразмановым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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