Маркировка: Росздравнадзор рассказал о методах взаимодействия участников эксперимента с информационной системой

Росздравнадзор провел очередной вебинар на платформе сетевого издания «Катрен-стиль» в рамках проекта по маркировке лекарств.

14 марта состоялся вебинар Кирилла Андреева, специалиста Центра развития перспективных технологий. В ходе вебинара слушатели узнали о методах работы системы с API (программного интерфейса приложения).

В вебинаре приняли участие 480 слушателей.

Запись вебинара

В рамках реализации приоритетного проекта Правительства Российской Федерации «Лекарства. Качество и безопасность» Росздравнадзор еженедельно проводит вебинары по маркировке лекарств для работников фармотрасли. С расписанием вебинаров можно ознакомиться на сайте «Катрен-Стиль» в разделе вебинаров.

Эксперимент по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 г. в шести регионах России. Его участниками стали крупнейшие фармацевтические дистрибьюторы, ряд производителей и несколько аптечных сетей. Эксперимент продлится до конца 2018 г. С 1 января 2020 г. система должна начать работать в полном объеме по всей стране.

Сейчас в эксперименте принимают участие свыше тысячи представителей фармацевтической отрасли, промаркировано более 3,5 млн упаковок ЛС.

Источник публикации: АО НПК «Катрен