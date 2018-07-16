Материал для онкологических тестов в специальные центры сможет доставлять «Почта России»

Минздрав России прорабатывает возможность использования «Почты России» для пересылки гистологических стекол в референс-центры для уточнения диагнозов. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на заседании совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации, передает ТАСС.

Согласно проекту нацпроекта по здравоохранению, разработанного Минздравов, в рамках системы онкопомощи должны появиться референс-центры в регионах, где можно будет, в том числе, уточнить онкологический диагноз и узнать тип опухоли. Одна и та же опухоль, по словам министра, может иметь несколько разных вариантов, а от того, насколько точно определен тип опухоли, зависит успешность лечения.

«В этом случае отдельная тема, которую мы тоже рассматриваем, - использование механизмов "Почты России", в том числе всех вариантов экспресс-почты для очень быстрой и безопасной передачи образцов и тестов в референт-центры», - сказала она.

Министр напомнила, что объем финансирования нацпроекта предварительно оценивается более чем в 1,5 трлн рублей.