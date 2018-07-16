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Материал для онкологических тестов в специальные центры сможет доставлять «Почта России»

16.07.2018

Минздрав России прорабатывает возможность использования «Почты России» для пересылки гистологических стекол в референс-центры для уточнения диагнозов. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на заседании совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации, передает ТАСС.

Согласно проекту нацпроекта по здравоохранению, разработанного Минздравов, в рамках системы онкопомощи должны появиться референс-центры в регионах, где можно будет, в том числе, уточнить онкологический диагноз и узнать тип опухоли. Одна и та же опухоль, по словам министра, может иметь несколько разных вариантов, а от того, насколько точно определен тип опухоли, зависит успешность лечения.

«В этом случае отдельная тема, которую мы тоже рассматриваем, - использование механизмов "Почты России", в том числе всех вариантов экспресс-почты для очень быстрой и безопасной передачи образцов и тестов в референт-центры», - сказала она.

Министр напомнила, что объем финансирования нацпроекта предварительно оценивается более чем в 1,5 трлн рублей.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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почта
онкология
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03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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