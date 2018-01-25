MATRIX EDC в американских исследовательских центрах

Команда Data MATRIX приступает к международному исследованию I фазы, которое проводится в исследовательских центрах России и США.

Для сбора и обработки данных была выбрана платформа MATRIX EDC. Это многоцентровое открытое исследование препарата против злокачественных опухолей системы крови. Для участия в нем планируется набрать до 110 пациентов.

Данное исследование стало уже третьим проектом rescue study, когда задачи по сбору и обработке данных передаются команде Data MATRIX после неудовлетворительного опыта работы с другим провайдером. «Для нас особенно ценно, что даже на американском рынке с широким выбором подрядчиков спонсоры и местные CRO выбирают EDC от Data MATRIX для работы с исследовательскими центрами в США», – говорит генеральный директор компании Иван Добромыслов.

Исследование планируется завершить в 2020 году.