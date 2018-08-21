Медицинские и фармацевтические вузы подводят итоги приемной кампании – 2018

Специальность «фармация» традиционно вызывает большой интерес у абитуриентов.

На эту специальность в медицинский институт РУДН в этом году было подано 1315 заявлений на 13 бюджетных мест. Также было 2 места по особой квоте, на которые поступила 41 заявка. План на «контрактную форму обучения» на «фармацию» в РУДН был установлен в количестве 104 человек. На эти места было 809 желающих. Конкурс (по данным на 20.08.2018) на бюджет составил 101,15 человека на место, на контрактную форму - 7,78 человека.

В Пермской фармацевтической академии количество бюджетных мест на специальность «фармация» в этом году составило 175, из них 25 целевой набор и 18 в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право. Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг 300.

В Пятигорском медико-фармацевтическом институте Волгоградского государственного медицинского университета по профилю «фармация» на первый курс зачислены 346 человек. 250 их них будут получать профессию за счет федерального бюджета. Конкурс на бюджетное место (без учета целевиков и льготников) – 3,7 человека.

В Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ) на специальность «фармация» в 2018 году выделено 20 бюджетных мест (12 - общий конкурс, 2 - особая квота, 6 - целевая), всего было подано 400 заявлений. На 160 платных мест подано 200 заявлений. Конкурс в 2018 году на бюджет составил 20 человек на место, на контракт - 1,25.

В Санкт-Петербургском химико-фармацевтическом университете в 2018 году на специальность «фармация» выделено 140 бюджетных мест, из них 51 заполнено в рамках целевой квоты приема, 8 в рамках особой квоты и 81 место в рамках общего конкурса. Объем набора на места, финансируемые за счет физических и (или) юридических лиц составил 132 человека. Конкурс на бюджетные места в 2018 году составил 9,8 человека на место, в 2017 году – 8,5 человека на место.