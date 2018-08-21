Новая версия портала www.pharmvestnik.ru уже доступна! попробовать
Вы сможете вернуться на старую версию сайта
 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
1029

Медицинские и фармацевтические вузы подводят итоги приемной кампании – 2018

21.08.2018

Специальность «фармация» традиционно вызывает большой интерес у абитуриентов.

На эту специальность в медицинский институт РУДН в этом году было подано 1315 заявлений на 13 бюджетных мест. Также было 2 места по особой квоте, на которые поступила 41 заявка. План на «контрактную форму обучения» на «фармацию» в РУДН был установлен в количестве 104 человек. На эти места было 809 желающих. Конкурс (по данным на 20.08.2018) на бюджет составил 101,15 человека на место, на контрактную форму - 7,78 человека.

В Пермской фармацевтической академии количество бюджетных мест на специальность «фармация» в этом году составило 175, из них 25 целевой набор и 18 в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право. Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг 300.

В Пятигорском медико-фармацевтическом институте Волгоградского государственного медицинского университета по профилю «фармация» на первый курс зачислены 346 человек. 250 их них будут получать профессию за счет федерального бюджета. Конкурс на бюджетное место (без учета целевиков и льготников) – 3,7 человека.

В Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ) на специальность «фармация» в 2018 году выделено 20 бюджетных мест (12 - общий конкурс, 2 - особая квота, 6 - целевая), всего было подано 400 заявлений. На 160 платных мест подано 200 заявлений. Конкурс в 2018 году на бюджет составил 20 человек на место, на контракт - 1,25.

В Санкт-Петербургском химико-фармацевтическом университете в 2018 году на специальность «фармация» выделено 140 бюджетных мест, из них 51 заполнено в рамках целевой квоты приема, 8 в рамках особой квоты и 81 место в рамках общего конкурса. Объем набора на места, финансируемые за счет физических и (или) юридических лиц составил 132 человека. Конкурс на бюджетные места в 2018 году составил 9,8 человека на место, в 2017 году – 8,5 человека на место.

Автор: Елена Григорьева, «Фармперсонал»
Материалы по теме
09.08.2018 МФТИ и «Биокад» запускают магистерскую программу «Математическая биология»
06.08.2018 В Сеченовском университете стартуют две новые образовательные программы для студентов Института фармации
04.07.2018 Растущие специалисты для самой быстрорастущей отрасли экономики России
27.06.2018 Обучение фармации в Приволжском федеральном округе обойдется в среднем в 130 тыс. руб.
18.06.2018 В ГУП «Карелфарм» лекарства отпускал сотрудник, не имеющий специального образования
Метки
фармацевтическое образование
Фармвестник-ТВ
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Август 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения