Медпредставителей на корпоративных авто могут обязать проходить предрейсовые медосмотры

Согласно поправкам в закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», вступающим в силу с 21 декабря 2018 года, сотрудники компаний, которым предоставляют в пользование служебный автомобиль, по сути, приравниваются к водителям транспортных организаций со всеми вытекающими отсюда последствиями. В частности, медицинские представители, как и водители пассажирских автобусов, должны будут выполнять требования, связанные предрейсовыми медосмотрами и прочими нормами безопасности труда.

Это означает, что многим игрокам рынка теперь придется пересмотреть политику по управлению корпоративным автотранспортом и приспособить ее к требованиям законодательства.

В частных беседах HR-специалисты фармкомпаний называют поправки «бомбой для работодателя». Ко всем прочим сюрпризам регуляторов добавилась новая головная боль, связанная с рисками для бизнеса в транспортной сфере. Компании ломают голову над тем, как выстроить систему внутреннего регулирования, чтобы избежать нарушений закона в этой сфере.

По некоторым данным, крупные корпорации FMCG-рынка, обладающие гигантским штатом торговых представителей, пытались пролоббировать отмену документа, но безуспешно. Теперь с помощью юристов многие работодатели пытаются найти выход из непростой ситуации, связанной с необходимостью применять к сотрудникам отделов продаж, маркетинга и других служб, управляющих корпоративными авто, те же нормы и правила, что и к транспортникам.

Например, если на корпоративном автомобиле медпредставитель перевозит пассажиров, (коллег в аэропорт, к клиенту), нужно назначать ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, прошедшего аттестацию на право заниматься соответствующей деятельностью. А также проводить предрейсовый контроль состояния автомобиля и выдавать работнику путевой лист, в котором будут данные о предрейсовом контроле и медосмотре.

Что рекомендуют работодателям юристы, чтобы обезопасить себя от нарушений закона, читайте в одном из ближайших выпусков газеты «Фармацевтический вестник».