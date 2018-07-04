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Медпредставителей на корпоративных авто могут обязать проходить предрейсовые медосмотры

04.07.2018

Согласно поправкам в закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», вступающим в силу с 21 декабря 2018 года, сотрудники компаний, которым предоставляют в пользование служебный автомобиль, по сути, приравниваются к водителям транспортных организаций со всеми вытекающими отсюда последствиями. В частности, медицинские представители, как и водители пассажирских автобусов, должны будут выполнять требования, связанные предрейсовыми медосмотрами и прочими нормами безопасности труда.

Это означает, что многим игрокам рынка теперь придется пересмотреть политику по управлению корпоративным автотранспортом и приспособить ее к требованиям законодательства.

В частных беседах HR-специалисты фармкомпаний называют поправки «бомбой для работодателя». Ко всем прочим сюрпризам регуляторов добавилась новая головная боль, связанная с рисками для бизнеса в транспортной сфере. Компании ломают голову над тем, как выстроить систему внутреннего регулирования, чтобы избежать нарушений закона в этой сфере.

По некоторым данным, крупные корпорации FMCG-рынка, обладающие гигантским штатом торговых представителей, пытались пролоббировать отмену документа, но безуспешно. Теперь с помощью юристов многие работодатели пытаются найти выход из непростой ситуации, связанной с необходимостью применять к сотрудникам отделов продаж, маркетинга и других служб, управляющих корпоративными авто, те же нормы и правила, что и к транспортникам.

Например, если на корпоративном автомобиле медпредставитель перевозит пассажиров, (коллег в аэропорт, к клиенту), нужно назначать ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, прошедшего аттестацию на право заниматься соответствующей деятельностью. А также проводить предрейсовый контроль состояния автомобиля и выдавать работнику путевой лист, в котором будут данные о предрейсовом контроле и медосмотре.

Что рекомендуют работодателям юристы, чтобы обезопасить себя от нарушений закона, читайте в одном из ближайших выпусков газеты «Фармацевтический вестник».

Автор: Наталья Маскина, «Фармперсонал»
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Метки
медпредставители
Фармвестник-ТВ
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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