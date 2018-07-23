Международные производители парафармпродукции проявляют большой интерес к российскому аптечному сектору

Очередная серия мини-переговоров между представителями производителей парафармацевтической продукции и аптечных сетей со всего мира начала свою работу 23 июля в Гонконге. Мероприятие, организованное компанией-оператором Stamegna, собрало под крышей бизнес-центра в самом центре коммерческой столицы Азиатского и Тихоокеанского региона более 70 представителей из Австралии, Канады, США, Великобритании, Китая, Польши, Ирландии и других стран.

Россию представляет аптечная сеть «36,6», которая продолжает обновлять и развивать свою СТМ как в области лекарственных средств, так и в областях БАД, предметов ухода и гигиены.

Международные производители проявляют большой интерес к российскому аптечному сектору и демонстрируют огромное желание выйти на него с новыми эксклюзивными предложениями и гибкой ценовой политикой. Большинство готовы к инвестированию в регистрацию, обучение и продвижение своих продуктовых линеек, однако большим вопросом остаются условия товарного кредита и минимального объема заказа по каждой SKU.

«Фармацевтический вестник» традиционно принимает участие в мероприятии и консультирует стороны по ситуации в розничном секторе фармацевтического рынка России и ЕАЭС, а также по последним трендам и векторам развития СТМ и эксклюзивных аптечных брендов в регионе и в мире.