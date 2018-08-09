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МФТИ и «Биокад» запускают магистерскую программу «Математическая биология»

09.08.2018

На кафедре инновационной фармацевтики, медицинской техники и биотехнологии Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ 1 сентября начнется обучение по новой магистерской программе, реализуемой совместно с биотехнологической компанией «Биокад» (BIOCAD). В магистратуре будет проводиться подготовка специалистов в области вычислительной и математической биологии.

Двухгодичное обучение будет проходить на бюджетной основе и будет включать в себя углубленное изучение статистики, комбинаторики, машинного обучения, программирования, биохимии, а также методов молекулярных симуляций. В качестве лекторов будут привлечены сотрудники компании «Биокад», преподаватели Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ и Физтех-школы прикладной математики и информатики, сообщает пресс-служба вуза.

Главным отличием новой программы станет упор на структурную и системную биоинформатику, тогда как существующие программы по биоинформатике в основном направлены на геномные исследования. Магистранты научатся применять современный математический аппарат в задачах моделирования биологических систем, анализа химических реакций и создания оригинальных терапевтических молекул. Таким образом, потенциальными работодателями будущих магистров могут стать как разработчики лекарственных средств, так и все компании, связанные с применением современных биотехнологий.

В настоящее время общий набор закрыт, но продолжаются собеседования с кандидатами, выразившими желание перевестись на новую магистерскую программу.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
фармацевтическое образование
МФТИ
Биокад
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
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