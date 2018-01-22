Миллион рублей заплатит житель Алтайского края за ввоз из-за рубежа нелегальных препаратов

В Барнауле состоялся суд по делу 32-летнего мужчины, который сбывал незарегистрированные лекарственные средства в крупном размере (ч.1 ст. 238.1 УК РФ). В 2015 и 2016 гг. он ввозил из стран Европы и Азии незарегистрированные в России лекарственные средства, содержащие ботулинический токсин типа А, лидокаин, гиалуроновую кислоту и гидролизат плаценты человека.

Эти препараты мужчина сбывал в косметологические кабинеты и салоны красоты не только в Алтайском крае, но и в других регионах РФ. Информацию о препаратах, которых было ввезено на сумму 2 млн рублей, подсудимый публиковал в интернете.

Чтобы собрать доказательства, оперативники провели обыски по 15 адресам. В ходе мероприятий было изъято около 700 упаковок лекарственных препаратов 33-х наименований, деньги и платежные карты. В качестве наказания мужчина получил три года лишения свободы условно и штраф в размере 1 млн рублей.

Медикаменты будут уничтожены сразу после того, как приговор суда вступит в силу.