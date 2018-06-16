Миноритарий «Отисифарма» пытается отсудить 1,5 млн рублей у компании Виктора Харитонина

Арбитражный суд Москвы принял иск Андрея Кузнецова к кипрской компании Augment Investments Ltd., 100% которой владеет Виктор Харитонин. Истец требует взыскать 1,57 млн руб. Первое заседание пройдет 27 июля 2018 г.

Подробности дела не приводятся, говорится лишь, что спор относится к категории дел, связанных с реорганизацией. Третьими лицами в дело являются ПАО «Отисифарм» и АО «Фармстандарт». Вполне возможно, что иск подал миноритарий, не согласный с условиями выкупа акций.

Реорганизация ПАО «Отисифарм» началась в сентябре 2017 г., тогда мажоритарный акционер Augment Investments Ltd. направил обязательное предложение о приобретении ценных бумаг «Отисифарм» по цене 175 руб. за акцию. На тот момент Augment Investments принадлежало 86,73% в ПАО, из них напрямую компания владела 68,98%, еще 12,85% и 4,9% было у ОАО «Фармстандарт-лексредства» и ОАО «Фармстандарт-Уфавита» соответственно.

В ноябре 2017 г. кипрская Augment Investments выкупила у миноритариев 12% «Отисифарм» за 3,1 млрд рублей, консолидировав таким образом 99,1% компании. В апреле 2018 г. Совет директоров принял решение о делистинге, а в мае акционеры утвердили это решение.

Аналогичные события происходили с другим активом Augment Investments - АО «Фармстандарт». В 2015 г. кипрская компания объявила о намерении выкупить 100% акций, а в марте 2017 г. произошел делистинг акций с Московской биржи.

Правда, не все миноритарные акционеры согласились с условиями реорганизации компании. В адрес Augment Investments поступил иск о взыскании убытков, причиненных в связи принудительным выкупом акций по заниженной цене, на сумму 542,44 млн руб. В феврале 2018 г. суд удовлетворил иск полностью.

«Важность данного дела заключается в том, что в России, как правило, не удовлетворяются подобные иски миноритариев. Данное дело является исключением: нам удалось доказать, что ответчиком создана схема по принудительному выкупу акций у других акционеров по заниженной цене», - говорится в сообщении адвокатского бюро «Линия права», представлявшего интересы миноритариев.

Справка

ПАО «Отисифарм» создано в 2013 г. в рамках выделения безрецептурного бизнеса «Фармстандарта», в 2014 г. акции компании стали торговаться на Московской бирже.