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Миноритарные пакеты акций аптек, принадлежащих ОАО «Московская аптека», выставлены на аукцион

08.08.2018

Миноритарные пакеты акций аптек в Тимирязевском и Ховринском районах выставили на электронные аукционы Москвы. Открытые торги объявил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

На аукцион выставлены:

- 25% акций ЗАО Аптека «Фарммедикум». На балансе акционерного общества оргтехника и нежилое помещение общей площадью 635 квадратных метров, расположенное на первой линии домов в десяти минутах от станции метро «Дмитровская» по адресу: Дмитровское шоссе, дом 3, корпус 1. Начальная стоимость лота – 5,3 млн руб. Прием заявок на участие в аукционе до 16 августа 2018 года.

- 25,00003% акций ЗАО Аптека № 192 «На Клинской». На балансе акционерного общества оргтехника и нежилое помещение общей площадью 515 квадратных метров, расположенное в двадцати минутах ходьбы от метро «Ховрино» по адресу: улица Клинская, дом 12. Начальная стоимость лота – 7 млн руб. Заявки на участие принимаются до 23 августа 2018 года.

Победители торгов будут получать долю прибыли, которая распределяется между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Недвижимость, находящаяся на балансе акционерных обществ, расположена на первых этажах домов в жилых районах в пешей доступности от станций метро. Объекты принадлежат ОАО «Московская аптека».

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
аукцион
ОАО «Московская аптека»
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
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