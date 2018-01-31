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Лента · В России
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Минпромторг нашел способ снизить цены на лекарства и медизделия

31.01.2018

Минпромторгом России разработано Постановление Правительства РФ от 23 января 2018 г. №50 «О внесении изменений в постановление правительства от 15 сентября 2008 г. № 688», позволяющее производителям лекарственных средств и медицинских изделий минимизировать затраты по уплате налога на добавленную стоимость при ввозе и реализации на территории страны медицинских товаров, и, тем самым, снизить конечную стоимость продукции для потребителя.

«Постановление разработано с целью приведения кодов медицинских товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10% при их реализации, в соответствие с кодами, установленными Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г., за исключением новых видов медицинских изделий и лекарственных средств», - говорится в сообщении Минпромторга.

В нем подчеркивается, что, таким образом, принятые изменения направлены на сохранение предусмотренного Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 688 налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 10% при реализации медицинских товаров.

Также существенно (на 65 позиций) расширен перечень кодов медицинских товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставке 10% при их ввозе в РФ. В отношении новых кодов медицинских товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС постановление распространяется на правоотношения, возникшие со дня его официального опубликования.

«Перечисленные меры позволят поддержать отечественных производителей… путем предотвращения влияния возникающих негативных изменений в мировой экономике на доступность лекарственных препаратов и медицинских изделий и обеспечить снижение стоимости указанной продукции для потребителя», - уверены в Минпромторге.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Минпромторг России
Фармвестник-ТВ
31.01 «ФармNEWS»: РАФМ: «Регуляторная практика и развитие фармацевтического рынка»
30.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
30.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 29
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
У аптечной сети «36,6» может вновь измениться состав акционеров
Current issue #3, 2018
Итальянская фармкомпания поделилась секретами и планами
Расширение Национального календаря прививок надо начинать с долгосрочного планирования
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