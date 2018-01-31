Минпромторг не ожидает роста цен на препараты из списка ЖНВЛП

Цены на препараты из Перечня ЖНВЛП снизились в 2017 г. на 1,8%, что дает основания не ожидать их роста в 2018 году, считают в Минпромторге.

В ведомстве приводят оценки аналитических агентств, свидетельствующие о том, что сегмент жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов составляет около 35-40% от общего объема рынка. Цены на эти лекарства регулируются в соответствии с законодательством РФ.

Последний раз лекарства этой группы дешевели в 2013 г. Тогда цены на жизненно необходимые и важные препараты снизились на 0,6%. Таким образом, в 2017-м был зафиксирован рекордный показатель за пять лет.

Доля препаратов отечественного производства в Перечне ЖНВЛП достигла 84%, увеличившись в 2017 г. более чем на 7%. В этом году показатель планируется довести до 90%.

Что касается препаратов, цены на которые не регулируются государством, по оценкам Минпромторга, их стоимость диктуется спросом, стабильным на протяжении многих лет.