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Минпромторг проводит конкурс совместных проектов участников промышленных кластеров

23.08.2018

Минпромторг проводит конкурсный отбор совместных проектов участников промышленных кластеров для последующего включения в реестр таких проектов в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 28.01. 2016 г. № 41 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения».

Официальный сайт организатора www.minpromtorg.gov.ru

Контактное лицо: Шпарова Полина Олеговна;

Адрес электронной почты: shparova@minprom.gov.ru

Телефоны: 8 (495) 632-88-88 (доб. 14-83), 8 (495) 632-88-88 (доб. 19-86).

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Минпромторг России
субсидии
Фармвестник-ТВ
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
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