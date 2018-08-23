Минпромторг проводит конкурс совместных проектов участников промышленных кластеров

Минпромторг проводит конкурсный отбор совместных проектов участников промышленных кластеров для последующего включения в реестр таких проектов в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 28.01. 2016 г. № 41 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения».

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Контактное лицо: Шпарова Полина Олеговна;

Адрес электронной почты: shparova@minprom.gov.ru

Телефоны: 8 (495) 632-88-88 (доб. 14-83), 8 (495) 632-88-88 (доб. 19-86).