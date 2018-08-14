Минпромторг разработал стратегию развития медпромышленности до 2030 года

Минпромторг подготовил и разместил в федеральной информационной системе на общественное обсуждение проект распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении Стратегии развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2030 года».

В качестве стратегических целей развития медицинской промышленности России до 2030 года определены:

- Обеспечение российского производства критически важных видов медицинских изделий;

- Увеличение российского производства медицинских изделий в 3,5 раза к 2030 году относительно уровня 2017 года;

- Увеличение экспорта российских медицинских изделий в 10 раз к 2030 году относительно уровня 2017 года;

- Регистрация новых медицинских изделий российского производства в количестве не менее 100 единиц в год.

Для достижения поставленной цели будут решены следующие задачи:

- Содействие в проведении НИОКР в соответствии с потребностями рынка и их эффективной коммерциализации;

- Обеспечение условий для развития конкурентоспособного российского производства медицинских изделий;

- Стимулирование потребления российских медицинских изделий на внутреннем и внешнем рынках;

- Совершенствование нормативно-правового регулирования медицинской промышленности;

- Развитие системы кадровой подготовки для медицинской промышленности.

Общественное обсуждение документа на сайте gasu.gov.ru начнется 15 августа и продлится до 15 сентября.