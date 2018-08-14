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Минпромторг разработал стратегию развития медпромышленности до 2030 года

14.08.2018

Минпромторг подготовил и разместил в федеральной информационной системе на общественное обсуждение проект распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении Стратегии развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2030 года».

В качестве стратегических целей развития медицинской промышленности России до 2030 года определены:

- Обеспечение российского производства критически важных видов медицинских изделий;

- Увеличение российского производства медицинских изделий в 3,5 раза к 2030 году относительно уровня 2017 года;

- Увеличение экспорта российских медицинских изделий в 10 раз к 2030 году относительно уровня 2017 года;

- Регистрация новых медицинских изделий российского производства в количестве не менее 100 единиц в год.

Для достижения поставленной цели будут решены следующие задачи:

- Содействие в проведении НИОКР в соответствии с потребностями рынка и их эффективной коммерциализации;

- Обеспечение условий для развития конкурентоспособного российского производства медицинских изделий;

- Стимулирование потребления российских медицинских изделий на внутреннем и внешнем рынках;

- Совершенствование нормативно-правового регулирования медицинской промышленности;

- Развитие системы кадровой подготовки для медицинской промышленности.

Общественное обсуждение документа на сайте gasu.gov.ru начнется 15 августа и продлится до 15 сентября.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
медицинская промышленность
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Справочники
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