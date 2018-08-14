Минпромторг разработал стратегию развития медпромышленности до 2030 года

Минпромторг подготовил и разместил в федеральной информационной системе на общественное обсуждение проект распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении Стратегии развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2030 года».
В качестве стратегических целей развития медицинской промышленности России до 2030 года определены:
- Обеспечение российского производства критически важных видов медицинских изделий;
- Увеличение российского производства медицинских изделий в 3,5 раза к 2030 году относительно уровня 2017 года;
- Увеличение экспорта российских медицинских изделий в 10 раз к 2030 году относительно уровня 2017 года;
- Регистрация новых медицинских изделий российского производства в количестве не менее 100 единиц в год.
Для достижения поставленной цели будут решены следующие задачи:
- Содействие в проведении НИОКР в соответствии с потребностями рынка и их эффективной коммерциализации;
- Обеспечение условий для развития конкурентоспособного российского производства медицинских изделий;
- Стимулирование потребления российских медицинских изделий на внутреннем и внешнем рынках;
- Совершенствование нормативно-правового регулирования медицинской промышленности;
- Развитие системы кадровой подготовки для медицинской промышленности.
Общественное обсуждение документа на сайте gasu.gov.ru начнется 15 августа и продлится до 15 сентября.