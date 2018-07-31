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Лента · В России
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Минпромторг разработал методику определения размера платы за инспектирование зарубежных фармпроизводителей

31.07.2018

Минпромторг выставил на общественное обсуждение методику определения размера платы за оказание услуги по инспектированию производителей лекарств, производство которых осуществляется за пределами РФ, на соответствие требованиям правил GMP в целях выдачи заключений о соответствии фармпроизводителя требованиям этих правил.

В документе приводится перечень процедур (работ), выполняемых в ходе оказания услуги, расчет предельного размера платы за ее оказание, а также типовые наименования работ, осуществляемых при оказании услуги, с указанием фактической трудоемкости их выполнения.

Плата за оказание услуги определяется по каждому заявителю в отдельности, с учетом проведения необходимых работ в соответствии с перечнем типовых наименований работ, осуществляемых при оказании услуги, с указанием фактической трудоемкости их выполнения и экономически обоснованных материальных и трудовых затрат.

Проводить инспектирование зарубежных фармпроизводителей уполномочено ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» (ФБУ «ГИЛС и НП»).

Планируется, что документ вступит в силу в октябре 2018 г. С этого момента утратит силу приказ Минпромторга России от 11 января 2016 г. № 9 «Об утверждении методики определения размера платы за оказание услуги по инспектированию производителей лекарственных средств (для медицинского применения), производство которых осуществляется за пределами Российской Федерации, на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики в целях выдачи заключений о соответствии производителя лекарственных средств (для медицинского применения) требованиям правил надлежащей производственной практики и предельного размера платы за оказание указанной услуги» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный номер 40925).

Общественное обсуждение проекта документа на сайте regulation.gov.ru продлится до 17 августа 2018 г.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
фармацевтическая инспекция
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24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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