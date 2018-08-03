Минпромторг разработал новый регламент по лицензированию производства лекарств

Минпромторг выставил на общественное обсуждение проект ведомственного приказа «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Министерством промышленности и торговли Российской Федерации государственной услуги по лицензированию производства лекарственных средств для медицинского применения».

При разработке проекта приказа учтены изменения в акты Правительства РФ, касающиеся разработки и утверждения административных регламентов. В соответствии с этими изменениями, в России появится Перечень госуслуг и функций по осуществлению госконтроля (надзора). В него включат ряд полномочий федеральных органов власти, Государственного внебюджетного фонда, госкорпораций. Вести Перечень будет Минэкономразвития России.

Общественное обсуждение проекта приказа проводится до 16 августа 2018 г. на сайте regulation.gov.ru.