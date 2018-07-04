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Минпромторг разработал Стратегию «Фарма-2030»

04.07.2018

Минпромторг России разместил в федеральной информационной системе на общественное обсуждение проект распоряжения Правительства РФ «Об утверждении Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года».

Проект распоряжения содержит оценку текущего состояния фармотрасли, предлагает объективные показатели развития, обозначает приоритеты, цели и задачи госрегулирования, демонстрирует особенности промышленной и экономической политики в фармацевтической отрасли.

Стратегия развития фармпромышленности направлена на обеспечение национальной лекарственной безопасности в текущих макроэкономических и политических условиях, сохраняет приоритеты в достижении целей импортозамещения, но развивает фокус усилий государственной политики на поддержку инноваций, развитие локальных компетенций в химическом и биологическом синтезе активных веществ и фармсубстанций, а также содержит комплекс предложений для развития экспорта фармпродукции.

В этой связи проектом распоряжения предлагается внедрение современных технологических компетенций при производстве основных видов фармпродукции; обеспечение достаточного уровня материально-технического развития и кооперационных связей между производственной (технологической), образовательной и научной инфраструктурой, вне зависимости от формы собственности и ведомственной принадлежности такой инфраструктуры; обеспечение фармотрасли достаточным по номенклатуре и количеству исходным сырьем и материалами локального производства, прежде всего фармсубстанциями, продукцией химического и биологического синтеза, растворителями и катализаторами высокой степени очистки для использования в высокотехнологичных отраслях; развитие междисциплинарных отраслевых компетенций для внедрения современных автоматизированных систем непрерывного производства конкурентоспособной фармпродукции; увеличение объемов экспорта продукции на внешние рынки.

Проектом распоряжения не предусматривается введение каких-либо административных и иных ограничений, а также возложение дополнительных обязанностей на субъекты предпринимательской и иной деятельности, способствующих увеличению их издержек.

«За последнее десятилетие мы создали существенный технологический задел в отечественной фармацевтической и медицинской промышленности. Наблюдается отчетливый тренд на усиление роли фундаментальных наукоемких технологий и прикладной науки, – рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. – В новой редакции Стратегии мы ставим перед собой амбициозные цели, в числе которых прорывное научно-технологическое и социально-ориентированное развитие фармацевтической промышленности, создание в фарме высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора и, как следствие, увеличение объема экспорта лекарственных средств не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом – до 1 млрд долл. США в год. Стратегическими задачами являются обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, повышение ожидаемой продолжительности жизни населения. Я уверен, что их решение выведет нашу фармацевтическую промышленность на новый уровень».

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Автор: «Фармацевтический вестник»
Метки
Фарма-2030
Персоны
Мантуров Денис Валентинович

Министр промышленности и торговли РФ
Фармвестник-ТВ
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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