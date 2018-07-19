UPD: В Минпромторге создан департамент по маркировке

В Минпромторге создан Департамент развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции. Об этом сообщается на сайте Министерства промышленности и торговли 19.07.2018. Фамилия директора департамента на сайте не опубликована. Вероятно, приказ о назначении еще не подписан.

new: Как стало известно «ФВ», новым директором Департамента станет Никита Вячеславович Кузнецов. Ранее он занимал пост заместителя директора Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка.

Если быть более точным, то новый департамент переименован из Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка, который возглавлял Евгений Рыжов. Также остались данные начальников отделов и четырех заместителей прежнего департамента.

Примечательно, что среди восьми отделов нет ключевого отдела по маркировке. Очевидно, что страница департамента находится в онлайн-корректировке, поскольку «Положение о департаменте» относится к бывшему департаменту. На момент публикации Минпромторг не дал свои комментарии «ФВ» о новом департаменте.

Новость дополняется.