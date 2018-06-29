Минсельхоз разрабатывает требования к изготовлению и отпуску лекарств для ветеринарии

Минсельхоз России решил установить требования к изготовлению и отпуску лекарственных препаратов для ветеринарного применения ветеринарными аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность. Уведомление о начале разработки проекта ведомственного приказа размещено на сайте http://regulation.gov.ru.

Кроме того, как сообщал «ФВ», Минсельхоз приступил к разработке правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для ветеринарного применения, устанавливающих требования к осуществлению розничной торговли такими препаратами. Об этом сообщается на сайте regulation.gov.ru.