Минздрав и «Почта России» сделали друг другу предложения без расчета финансовых возможностей

«Почта России» направила в Правительство РФ предложение об оказании услуги по доставке субсидированных государством лекарств. В свою очередь министр Вероника Скворцова на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации сообщила, что планируется доставлять «Почтой России» гистологические стекла в референс-центры для уточнения онкологических диагнозов. Предлагаемая легендарным поставщиком программа доставки требует дополнительного финансирования, а предложение Минздрава по открытию центров диагностики рака, ряду медиков представляется попыткой сместить и сократить финансирование с онкодиспансеров и больниц в новые центры.

Пчелы и лекарства

Участники фармацевтического рынка сомневаются, что «Почта России» имеет четкое представление о всей сложности и затратности доставки лекарственных препаратов, включающей холодовую цепь. В пресс-службе «Почты России» «ФВ» сообщили, что уникальная инфраструктура в 42 тысячи отделений с возможностью доставки во все труднодоступные места проживания, позволяет решить проблему обеспечения социально значимых субсидированных лекарственных препаратов. Сегодня крупнейший российский поставщик перевозит даже пчел. Вероятно, в «Почте России» уверены, что перевозить лекарства, которые не летают и не кусаются намного проще. Но эксперты считают, что лекарственные препараты вполне могут «умереть» и людей убить, если нарушить условия доставки.

«Вызывают вопросы уровень компетенции и технические возможности соблюдения холодовой цепи при доставке: транспорт, холодильники, контейнеры, - делится с «ФВ» сомнениями директор по развитию АО НПК «Катрен» Анатолий Тенцер. - Если «Почта России» будет доставлять через отделения, то Росздравнадзор будет приходить «на почту» и проверять соблюдение норм хранения и доставки. Настораживает и степень осведомленности, погружения в специфику доставки лекарств, когда слышишь неизвестные для нашей отрасли термины – «провизорские склады». Вероятно, речь шла об аптечных складах (прим. редакции «ФВ»).

На первых этапах «Почта России» сможет перевозить лекарства исключительно в пилотном формате, затем только лекарства, не требующие особых условий хранения. Это значит, что в ближайшее время не стоит ожидать перевозки всех субсидированных препаратов силами «Почты России».

Напомним, что легендарный перевозчик известен своими проектами по запуску магазинов на почте, примерочных при получении вещей через интернет-магазин. Порядка 7-8 лет назад даже рассматривался план по открытию аптек на почте. И вот пришло время обсудить доставку лекарств.

Очевидно, что озвученный проект находится на стадии дискуссии, а значит можно предположить, что «Почта России» еще не проводила due diligence на оценку издержек, рисков и предстоящего бюджета. Именно этот бюджет по логике нужно будет закрывать Минздраву. Есть ли у него на это средства? На момент публикации, ответа от Минздрава редакция еще не получила.

Референс-центры потеснят онкодиспансеры

В свою очередь, участники рынка на примере другого совместного проекта Минздрава и «Почты России», предполагают, что регулятор сейчас думает не о выделении средств, а об их экономии. Вероника Скворцова выступила за доставку гистологических стекол для уточнения диагнозов по онкологическому направлению. Доставлять их будут в новые референс-центры. «Для того чтобы уровень диагностики был высокий, нами создается сеть референс-центров по основным направлениям — морфология, иммуногистохимия, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография и молекулярная генетика», — сказала г-жа Скворцова на заседании в Совете Федерации. В «Почте России» «ФВ» подтвердили готовность участвовать в государственной программе содействия медицинским учреждениям в обеспечении доступности медицинских услуг с помощью современных цифровых технологий.

Неизвестна дальнейшая судьба работающих лабораторий в регионах – сохранят ли для них финансирование или сократят? Не закроют ли онкодиспансеры? Минздрав на момент публикации не сообщил изданию «ФВ» об этих планах.

«Судя по всему, со стороны государства предпринимается попытка реформирования системы помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, - сообщил «ФВ» менеджер патоморфологической лаборатории компании UNIM Александр Горьков - Заявление министра Вероники Скворцовой вырисовывает контуры этой реформы. Все векторы реформы до конца не ясны, но очевидно, что речь не идет об увеличении финансирования государственной помощи. Те модели, которые озвучивает министр, предполагают создание небольшого количества флагманских учреждений – референс-центров, которые затем можно будет демонстрировать, как реальные достижения реформы».

Онкологи и морфопатологоанатомы подозревают, что другим учреждениям государство начнет сокращать средства на диагностику, отправляя всех в референс-центры. Бюджет патанатомии с иммуногистохимией онкодиспансера или больницы составляет около 20 млн руб. В итоге регулятор может лишить этих средств, например, якутский, тувинский, хакасский онкодиспансеры, сосредоточив средства в одном референс-центре в Красноярске. Если произойдет сокращение бюджета для государственных учреждений, то выиграют частные клиники и лаборатории. Если в Хакасии человек не сможет сделать гистохимию за государственный счет, то обратится в частную лабораторию. А значит выиграют частные компании по диагностированию.

Несмотря на то, что министр озвучил сроки диагностирования в 14 дней, некоторые крупные гистологические диспансеры без учета доставки выполняют внешние заказы в течение трех месяцев. Поэтому озвученные Минздравом приоритеты на экспресс-доставку «Почтой России» не решают проблему организационных сложностей. Если отсеять сомнения некоторых экспертов, поверив, что Минздрав будет наращивать диагностические центры, увеличивать финансирование, то раннее выявление онкозаболеваний улучшит ситуацию в здравоохранении.